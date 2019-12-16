Бійка у Верховній Раді: що відомо про скандальну схему "свободівця" Кривецького

Днями у Верховній Раді сталася жорстока бійка. На аграрному комітеті обговорювалися поправки до закону про ринок землі. І колишні нардепи з партії "Свобода" прийшли на засідання комітету, щоб сказати своє патріотичне "ні" продажу української землі.

В процесі обговорення, свободівці так розпалилися, що кинулися бити нардепа від "Слугу народу" Богданця, який саме відстоював зняття заборони на продаж землі. Мужні патріоти зграєю налетіли на свого опонента, не залишивши йому жодних шансів.

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Напевне, панове зі "Свободи", дуже поважають радянську військову науку, яка вчить, що для перемоги над суперником треба створити кількісну перевагу в живій силі. Тобто, бити гуртом, що вони й зробили.

Ось погляньте, як це було:

Віддухопеливши нещасного "Слугу народу", лідери партії "Свобода" взялися пояснювати, що на такий відчайдушний крок їх підштовхнула висока мета. Адже вони готові в будь-який спосіб захищати українську землю від дерибану.

Давайте послухаємо, що сказав екснардеп від "Свободи" Леонов, пояснюючи причини цього нападу:

Прекрасна, благородна ціль від одного з лідерів патріотичної партії "Свобода": боронити українську землю від тих, хто намагається її вкрасти.

А знаєте, що значить медичний термін: "тунельний зір"? Це такий стан, коли людина під час стресу втрачає можливість сприймати все, що відбувається навколо і бачить лише те, що знаходиться просто перед нею.

Бо, ані пан Леонов, ані його побратими Тягнибок, Мірошниченко, та інші "свободівці", чомусь не помічають, як водночас, один з найвпливовіших людей у їхній партії – екснардеп Ігор Кривецький прибирає до рук українську землю десятками гектарів і майже за безцінь.

Причому Кривецький, як справжній патріот, долучає до цього ще й ветеранів війни на Донбасі. Як це відбувається? В одному з районів Львівської області у Кривецького є величезний відпочинковий комплекс із пафосною назвою "Edem Resort".

Це суперлюксовий готель, побудований в стилі старовинного маєтку з фонтанами, дорогими ресторанами, СПА-процедурами і ще купою інших розваг та сервісів для багатих та впливових.



"Edem Resort"

Насолодитися райським відпочинком, а саме так можна перекласти назву "Edem Resort", сюди запрошують навіть багатіїв з Китаю та арабських країн. Але, от біда, для того, щоб справді гідно відпочити, їм не вистачає ще однієї забаганки: гри у гольф. І власник готелю – впливовий "свободівець" Кривецький вирішив, напевно, клієнтів не засмучувати і поле для гольфу таки побудувати. Але де для цього взяти вільну землю? До того ж багато землі, адже поле для гольфу – це не волейбольний майданчик, для нього треба мінімум кілька гектарів.

Але землю готельний комплекс "свободівця" таки отримав. При чому, багато землі. Як дізналися журналісти видання "Захід.Нет", для цього було використано вже скандальну схему із залученням бійців АТО.

Як визнаєте, за законом, кожен учасник бойових дій на Донбасі може отримати безкоштовно до двох гектарів землі. Для цього йому треба звернутися до місцевої влади та управління земельних ресурсів того населеного пункту, де ветеран хотів би отримати землю і в разі наявності вільної ділянки, йому не мають права відмовити.

Не мають права, але часто відмовляють, особливо звичайним ветеранам, які справді хотіли б займатися особистим селянським господарством, але не мають коштів, щоб щедро віддячити головам сільрад чи керівникам Держгеокадастру за пошук виділеної ділянки.

Про те, як ветерани АТО добиваються отримання земельних ділянок і з якою корупцією їм доводиться стикатися, мені вже доводилося розповідати і не раз. Але поки чимало ветеранів оббивають пороги голодних чиновників у пошуках землі, є й щасливі винятки в цій ситуації.

Деякі колишній бійці легко і невимушено отримують безкоштовні земельні ділянки, часто в дуже мальовничих місцинах, де земля коштує дуже дорого. При цьому, отримавши цю землю, ці колишні АТОшники тут же її швидко і організовано продають.

Саме так сталося і з ділянками, які раптом опинилися під контролем пана Кривецького та біля його шикарного відпочинкового комплексу "Edem Resort".



Ігор Кривецький

Як дізналися журналісти видання "Наші Гроші.Львів" організованою групою, двадцять ветеранів АТО звернулися до місцевої влади з проханням виділити їм належні за законом земельні ділянки.

Чиновники не стали відмовляти і швиденько оформили їм кожному по два гектари. А заодно, ще з десяток ділянок дали співробітникам фірм пана Кривецького.

Потім всі ці ветерани, включно з рядовими працівниками фірм впливового "свободівця" тут же продали всі свої ділянки такий собі Галині Середницькій, яка працює головною бухгалтеркою відпочинкового комплексу "Edem Resort". Який належить головному фінансисту партії "Свобода" Ігорю Кривецькому.

Ось так, поки одні "свободівці" патріотично захищають українську землю від вільного продажу, інші її не менш патріотично дерибанять, залучаючи до своїх оборудок ветеранів війни на Донбасі. Інтерес цих захисників заборони продажу землі цілком зрозумілий.

Якщо дозволити українцям вільно продавати і купувати землю, вона ж одразу суттєво подорожчає. І тоді для того, щоб побудувати нове поле для гольфу лише за землю доведеться викласти чималу суму.

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Натомість, сьогодні її можна через сірі схеми намутити за копійки, роздавши дрібні подачки ветеранам та віддячивши місцевим чиновникам. Можливо, ви чули, що українську вишиванку останнім часом стали називати спецодягом корупціонера? От сьогодні ми розповіли вам чому.