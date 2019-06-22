Бійці ЗСУ жорстко відповіли на обстріли бойовиків на Донбасі: є поранені

Окупаційні війська Росії знову порушили усі домовленості про припинення вогню і 21 червня 25 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих дій один боєць ЗСУ отримав поранення. Проте, українські захисники змогли дати потужну відповідь бойовикам.

Окупанти обстрілюючи українські позиції 7 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети та 152-міліметрову артилерію.

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Ворог протягом дня гатив по захисниках України з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підконтрольні Росії збройні формування обстрілювали бійців ЗСУ в районі населених пунктів Опитного, Авдіївки, Водяного, Широкиного, Новотроїцького, Пісків, Новомихайлівки, Новоселівки другої, Красногорівки, Луганського, Південного, Катеринівки, Зайцевого, Новолуганського та Новгородського.

Один український військовий отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 21 червня чотирьох окупантів було поранено,

– додали у штабі.

Водночас, з початку доби, 22 червня, окупанти тричі відкрили вогонь по українських позиціях поблизу Водяного, Широкиного та Старогнатівки. Бойовики застосували пройти українських захисників гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.

Військові ЗСУ проодовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.



Окуповані райони Донбасу