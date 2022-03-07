Переважна їх частина спершу прямує до Польщі. А далі – у Чехію, Словаччину чи Німеччину. Втім, значна частина українців лишається у добре знайомій Польщі.

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У тамтешньому суспільстві склалося унікальне порозуміння щодо необхідності прихистити і забезпечити усім необхідним біженців. Адже, будемо відвертими, ставлення до України там є дискусійним з огляду на складні історичні питання.

Голова МЗС цієї країни Збігнев Рау заявив, що Польща прийме і облаштує усіх українців, які прибудуть на її кордон. Держава забезпечує їм максимальне сприяння, зокрема безкоштовну медичну допомогу на рівні з поляками, дає можливості поселитися і харчуватися за кошт благодійних організацій. Відтак наші співгромадяни можуть розраховувати на теплий прийом і гідні умови життя на період вимушеного тимчасового переселення.

Втім, цю гостинність, як виявилося, не змогла оцінити певна частина українців. На сторінках соцмереж волонтерських організацій можна знайти чимало відгуків про неналежну поведінку українців.

І самі поляки, і наші громадяни, які опікуються там біженцями, наводять приклади поведінки співвітчизників, за які тим мало би бути соромно. Але, вочевидь, так не стається.

Ідеться про зверхність, невдячність, намагання «вибити» кращі умови, аніж ті, які можуть запропонувати місцеві благодійники і волонтери. Причому ці умови можуть полягати у вимогах надати житло з басейном чи машину бізнес-класу для трансферу у місто або країну проживання. Розповідають про випадки побутової неохайності і зловживання алкоголем. Дехто відверто плутає статус біженця і VIP-туриста.

Безумовно, згадані випадки не формують загальної картини сприйняття українців, переважна більшість яких щиро вдячна за братську допомогу. Але вони і не є поодинокими.

А відтак – впливають на ставлення до наших співвітчизників, України і її боротьби з путінською ордою. Полякам важко зрозуміти такі етичні нюанси, з огляду на їхнє прагнення забезпечити безпеку і життєвий комфорт людям, які зазнали нещастя.

Тож усі українці, яких доля зробила біженцями, мають дбати про репутації своєї країни. Від цього залежить подальша підтримка нас світовою спільнотою. А це – запорука перемоги України. Саме повага до себе і країни перебування має визначати дії та вчинки кожного з нас. Без цього ставлення до українців і надалі визначатимуть зливні бачки "солов’їного посліду" від Раша-ТБ.