Нафтопереробний завод, який належить Оксані Марченко, увійшов до списку "200 найбільших приватних компаній Росії-2020" від журналу Forbes. Хоча офіційно власницею підприємства є Марченко, ним керує її чоловік, проросійський політик Віктор Медведчук.

"Новошахтинський завод нафтопродуктів" у рейтингу посів 78 місце. За минулий рік підприємство заробило 142,7 мільярда рублів. Про це свідчать дані російського Forbes.

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За даними видання, завод Марченко є найбільшим підприємством у Ростовській області. Його потужність оцінюють у 5 мільйонів тонн нафти щорічно.

Що казав про завод Медведчук

Медведчук раніше заявляв, що саме він управляє заводом. Однак через санкції від США юридично завод довелося "подарувати" дружині.

Вона володіє бізнесом, а управляю ним я. Я не можу володіти бізнесом, тому що США запровадили проти мене санкції у 2014 році, і з цим пов’язані особливості бізнесу, який належить моїй дружині,

– розповідав Медведчук.

Зауважимо, санкції проти Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна – у США ввели у 2014 році. Відтоді одіозний політик не може відкрити банківський рахунок в США, а його американські активи заморозили.