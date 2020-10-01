Бізнесмен вкрав пів мільйона гривень, виділених на ліквідацію наслідків паводку на Прикарпатті
На Прикарпатті місцевого бізнесмена підозрюють у привласненні пів мільйона гривень. Ці гроші виділяли для ліквідації наслідків паводків та запобігання підтоплення.
Як працювала корупційна схема
У результаті змови з іншими підприємцями та з посадовцями органів місцевого самоврядування чоловік привласнив 570 тисяч гривень для власних потреб. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Івано-Франківської області.
Раніше 2 мільярди з держбюджету виділили на ліквідацію наслідків повеней на Західній Україні
Що загрожує бізнесмену
- Підприємцю повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами. Правоохоронці скерували клопотання про застосування запобіжного заходу та накладання арешту на його майно.
- Крім того, зараз у суді розглядають кримінальну справу про аналогічні злочини, які вчинив бізнесмен.
Повінь на Прикарпатті: що треба пам'ятати
- Під час сильних дощів у червні та липні цього року в Івано-Франківській області були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби.
- Червневу повінь вважають найбільшою в області за останні 50 років.
- Збитки від стихії оцінюють щонайменше у 2,5 мільярди гривень. Прикарпаття отримало з держбюджету майже 480 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків червневої повені.