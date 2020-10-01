На Прикарпатті місцевого бізнесмена підозрюють у привласненні пів мільйона гривень. Ці гроші виділяли для ліквідації наслідків паводків та запобігання підтоплення.

Як працювала корупційна схема

У результаті змови з іншими підприємцями та з посадовцями органів місцевого самоврядування чоловік привласнив 570 тисяч гривень для власних потреб. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Івано-Франківської області.

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Що загрожує бізнесмену

Підприємцю повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами. Правоохоронці скерували клопотання про застосування запобіжного заходу та накладання арешту на його майно.

Крім того, зараз у суді розглядають кримінальну справу про аналогічні злочини, які вчинив бізнесмен.

Повінь на Прикарпатті: що треба пам'ятати