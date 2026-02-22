У Чорному морі різко зросла кількість агресивних крабів зі США: чим це загрожує

Уже четвертий тиждень на узбережжі Чорного моря у Національному природному парку "Тузлівські лимани" знаходять блакитних крабів. Вони родом із США.

Скільки таких крабів знайшли в Україні та чому екологи б'ють на сполох, розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Чим небезпечний блакитний краб зі США?

Станом на 21 лютого на узбережжя Чорного моря вже знайшли 10 крабів і рештки ще 2.

Щоправда, їх значно більше, але дослідники не завжди встигають їх зареєструвати до загальної статистики, бо ними харчуються хижі тварини.

Він розповів, що блакитний краб – це вид-вселенець. Його батьківщина – атлантичне узбережжя Америки.

Блакитні краби / Фото Івана Русєва та Вадима Самсона

До Чорного моря він міг потрапити разом із баластними водами кораблів або просто мігрував через Середземне та Мармурове моря, де він вже мешкає.

Цей краб любить лимани та прибережні зони моря з невеликою глибиною і невисокою солоністю.

Хоча цей краб виглядає дуже гарно (його клешні мають характерний яскраво-блакитний колір) і є делікатесом, для екосистеми Чорного моря він є інвазивним видом і є небезпека для чорноморського біорізноманіття,

– наголосив Русєв.

Небезпека криється у тому, що цей краб набагато більший і агресивніший за місцевих крабів, тому буде витісняти їх.

Порівняння блакитного з місцевими чорноморськими крабами / Фото Івана Русєва

Також він їсть майже все, зокрема молюсків, дрібну рибу та водорості. А це може впливати на баланс місцевої флори та фауни.

Особливості ніжок роблять його швидким для пересування. А ще він дуже витривалий, адже може виживати у воді з низьким вмістом кисню та при значних коливаннях солоності, через що Чорне море стане цілком комфортною оселею для блакитного краба.

