Другий повний Місяць 31 березня: коли ми побачимо "Блакитний Місяць"

Повний Місяць у березні вже відбувся – в ніч на 3 березня. Але на жителів Землі очікує цього місяця другий повний Місяць – це рідкісне явище називають "Блакитний Місяць". За цим явищем можна буде спостерігати в ніч на 31 березня.

Повний Місяць у березні відбувся 3 березня о 02:51 за київським часом під час 15 місячного дня. Супутник Землі перебував у сузір'ї Діви. "Блакитним Місяцем" – називають другий повний Місяць у тому ж місяці, повідомляє NASA.

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Це явище досить рідкісне, оскільки його можна спостерігати раз в 2,7 року. Відбувається це тому, що в місячному місяці всього 29,53 дня, що значно менше кількості діб в календарі. Тому іноді в році ми бачимо не 12, а цілих 13 повних місяців.



Другий повний Місяць у березні відбудеться 31 березня

Чи дійсно Місяць стане блакитним? Ні, це явище має таку назву, але це не пов'язано із забарвленням Місяця. Красиву назву це явище отримало від виразу "Once in a Blue Moon". Дослівного перекладу цієї фрази немає, але вона свій еквівалент в українській мові – "Коли рак на горі свисне" (тобто, "ніколи"). Тож від цього виразу залишилася лише частинка "Blue Moon", від якої й пішла назва "Блакитний Місяць".

Другий повний Місяць у березні можна буде спостерігати 31 березня о 14:35 за київським часом. Його називають "першим повним Місцем весни", адже повний Місяць 3 березня – належав ще до зими. Цей повний Місяць буде під час 14 місячного дня, а супутник Землі перебуватиме в сузір'ї Терези.

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Повний Місяць завжди впливає на самопочуття, емоції та здоров'я людей. А якщо повний Місяць трапляється вдруге за місяць, то сила впливу нічного світила багаторазово зростає і до цього потрібно бути готовим. Щоб уникнути проблем і неприємностей, намагайтеся в цей день не вступати в конфлікти, суперечки, уникайте з'ясування стосунків, так як нестійкий емоційний стан може спровокувати велику сварку навіть через дрібницю.

Найкраще цей день провести в оточенні найрідніших людей, тих, хто вас розуміє, любить і цінує. Варто звернути увагу на своє здоров'я. Повний Місяць може спровокувати загострення хронічних хвороб, безсоння, головні болі.