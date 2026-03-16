На Кубі – тотальний блекаут через енергетичну кризу

Міністерство енергетики та гірничої промисловості Куби повідомило про відключення національної електромережі через енергетичну кризу, яка виникла через обмеження постачання нафти до країни.

Це вже третє велике відключення електроенергії на острові за останні чотири місяці. Про це повідомляє Associated Press.

Дивіться також Трамп пропонує Кубі "дружнє поглинання" США: в іншому разі воно буде "недружнє"

Яка ситуація зі світлом на Кубі?

Видання повідомляє, що за останні роки енергосистема країни значно погіршилася, що призвело до численних перебоїв в електропостачанні та масштабних відключень електроенергії по всьому острову.

Водночас уряд також звинуватив у своїх проблемах США, які розпочали енергетичну блокаду, погрожуючи тарифами будь-якій країні, яка продає або постачає нафту острову, доки Куба не змінить свою політику.

Професор Американського університету Вільям Леогранде вважає, що енергетична мережа країни не обслуговується належним чином, а її інфраструктура "далеко віджила свій звичайний термін служби".

На його думку, якщо острів різко скоротить споживання та розширить використання відновлюваних джерел енергії, він може деякий час боротися за безпосереднє постачання нафти, але економіка може впасти.

Президент Мігель Діас-Канель заявив, що острів не отримував нафти вже 3 місяці і працює на сонячній енергії, природному газі та теплоелектростанціях, уряду довелося відкласти операції для десятків тисяч людей.

Яка причина таких знеструмлень?

Згідно з оприлюдненою інформацією, поставки критично важливої нафти з Венесуели призупинилися після того, як американські військові здійснили операцію та заарештували її тодішнього президента Ніколаса Мадуро.

Зазначається, що попри те, що Куба виготовляє близько 40% своєї нафти та сама генерує електроенергію, цього недостатньо для задоволення попиту всієї країни, оскільки її електромережа продовжує руйнуватися.

І на додачу до всього цього, кубинський уряд не має твердої валюти, щоб імпортувати запасні частини або модернізувати саму станцію чи енергосистему. Це просто ідеальний шторм колапсу,

– каже професор Леогранде.

До слова, нещодавно на Кубі спалахнули масові протести через погіршення загальних умов життя на тлі економічної кризи, є нестача палива та харчових продуктів. Неспокійно було, зокрема, у муніципалітеті Моронь.

Які наміри США щодо Куби?