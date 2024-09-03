Часто з'являються повідомлення, що Україну взимку може очікувати блекаут. Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський розповів 24 Каналу, що цей термін варто розуміти як миттєву втрату повної керованості енергосистеми.

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Чи очікує на Україну блекаут

На думку Максима Білявського, в енергосистемі України блекауту бути не може. Він пояснив це тим, що наша держава синхронізована з європейською енергомережею.

Сьогодні це проявляється тим, що ми імпортуємо електричну енергію з Європейського Союзу. Це дозволяє частково покривати дефіцит,

– сказав він.

Експерт з енергетики зазначив, що завдяки цьому енергосистема України зможе зберігати свої потужності. Крім того, існують і превентивні заходи, особливо тоді, коли є ризик небезпеки ракетного удару.

"Тому причин втрати керованості я особисто не бачу", – висловився Максим Білявський.