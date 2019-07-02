Блогери підтвердили російське громадянство Михайла Соколова зі "Слуги народу"

Українські блогери підтвердили російське громадянство Михайла Соколова, який балотується до Верховної Ради під 99 номером списку "Слуги народу".

Нагадаємо, першим про російське громадянство Соколова повідомив одеський активіст Сергій Стерненко. Він опублікував копії документів, згідно з якими, Соколов отримав паспорт громадянина РФ ц 2001 році, а в 2016 році – закордонний паспорт РФ. В інтерв'ю Censor.net глава "Слуги народу" Дмитро Разумков повідомив: якщо ця інформація підтвердиться, Соколова зі списку виключать.

Тим часом українські блогери провели свою "перевірку" і з'ясували: під прохідним номером списку "Слуги народу" до Верховної Ради України балотується громадянин країни-агресора.

Так, наявність у Соколова паспорта РФ підтверджує офіційний сайт Федеральної податкової служби РФ, сайт головного управління з питань міграції МВС Росії, а також сайт Єдиного державного реєстру юридичних осіб, пише Сергій Іванов.

"26 червня Соколов у своєму блозі на "УП" написав, що не має російського паспорта. Не знаю, за кого нас тримає цей пихатий москвич, але перевірити цю інформацію можна дуже просто і дуже швидко, оскільки існують офіційні російські ресурси, які підтверджують, що паспорт громадянина РФ Соколова Михайла Юрійовича 4001 №873592 станом на сьогодні є дійсним", – пише Іванов, посилаючись на дані ФМС РФ.

Відповідні скріншоти опублікував і Володимир Цибулько. Він закликав керівництво "Слуги народу" виконати обіцяну процедуру постпраймеріз: "Михайло Соколов залишається у списку, і ніхто його поки не чіпає. Де починається брехня з боку партії "Слуга народу" і коли почнеться реальне очищення списку?".

Зі свого боку Сергій Руденко зазначає: крім паспорта РФ, Соколов працював на російську лобістську компанію Kesarev Consulting і, будучи інтегрованим в "російську дійсність", озвучував відповідні пропагандистські тези. Наприклад, він заявляв про шкоду "українського патріотизму" в контексті війни в Грузії в 2008 році.

"Чому кожен, хто народжений в Росії і хто левову частину життя прожив в ерефії, намагається нас навчити патріотизму? Що вони знають про нашу з вами Україну і чому в кінці-кінців вони повинні керувати моєю державою?", – пише Руденко.

Кирило Сазонов опублікував скріншоти публікацій в ЗМІ, в яких Соколов заявляє, що від російського паспорта відмовився. Однак, офіційні ФНС РФ спростовують його слова: "Давайте домовимося про важливі деталі на виборах. Всього про дві. Перше – у Верховній Раді України не може бути громадян Росії. Тому що ми – не провінція РФ, не федеральний округ РФ – ми взагалі незалежна країна. Хоча це їх дратує – не наші проблеми. Друге – ми не ведемо в Раду брехунів. Просто тому що і без того вище голови проблем, навіщо ще брехню легалізувати".