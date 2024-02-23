Тепер урядовці, найімовірніше, зустрінуться 28 березня у Варшаві, але до цього моменту ще пройде багато часу. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що зараз Україна лише на першому етапі розв'язання проблеми.

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У Польщі знайшли альтернативне рішення

Прем'єр країни заявив, що пункти пропуску, визначені дороги та залізничні колії віднесуть до об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить пропускати гуманітарні та військові вантажі. Ба більше, на режимних об'єктах заборонено проводити протести. Однак варто почекати, щоб побачити, як все це відбуватиметься на практиці.

Питання в тому, що саме маркувати як гуманітарний чи військовий вантаж, хто відповідатиме за пропуск цих вантажів, чи допустять туди протестувальників. Згідно з логікою, їх там не має бути. Там повинна стояти польська поліція, можливо, навіть військові,

– розповів політолог.

Але ця ідея не передбачає швидкого розв'язання проблеми, адже навіть для того, щоб налагодити таку систему знадобиться декілька днів. Щодо всього іншого, то, на жаль, протести можуть тривати ще досить довго. Навіть попри те, що офіційні представники польської влади фактично визнали, що проблема не пов'язана з українським зерном.

"Вони фактично визнають, що це політична маніпуляція, яку здійснюють певні кола, але все одно бояться брати на себе відповідальність для того, щоб покінчити з цими маніпуляціями, бояться закликати людей до порядку, до виконання законів і норм, які є на рівні Європейського союзу", – підкреслив Ігор Рейтерович.

Україна не порушує жодних угод

Ймовірно, ситуація з блокуванням кордону затягнеться аж до 28 березня, поки не зустрінуться представники двох країн. Можливо, доти, поки запрацює робоча група, поляки вимагатимуть поступок від України. Адже для своїх фермерів їм треба буде подати все це як перемогу.

Зараз дещо парадоксальна ситуація, коли жодних претензій до України висунути не можна. Ми робимо все виключно в контексті тих договорів, які маємо – це Угода про асоціацію з Європейським Союзом та про безмитний транзит вантажного транспорту, яка діє до червня 2024 року,

– наголосив політолог.

Сьогодні всі ці угоди порушує Польща, хоча вона як член Європейського Союзу колись підтримала їх і ратифікувала. У цьому сенсі Україна навіть має певні механізми тиску, але їх не використовує. Наша влада намагається розв'язати питання у мирний спосіб, дійти компромісу та розблокувати кордон.

"Чим ближче до літа, тим ці питання ставатимуть актуальнішими, адже буде новий врожай, з яким треба буде щось робити", – додав Рейтерович.

Чому Туск не погодився зустрітися на кордоні

"Мабуть, він просто побоявся зустрітися на кордоні, бо треба було б виходити до протестувальників, а вони (уряд Польщі – 24 Канал) не знають, що їм говорити. Це знову ж таки дуже парадоксальна ситуація", – зауважив політолог.

Українські урядовці, наприклад, заступник профільного міністра вже декілька разів їздили на кордон і спілкувалися з мітингувальниками. Проте, ці люди навіть чітко не могли сформулювати в чому проблема та чого саме вони вимагають.

Туск, ймовірно, вирішив взяти трохи часу на те, щоб розібратися в ситуації, підготувати своє бачення. Я думаю, воно сходитиметься з баченням України – це правильна позиція. Можливо, у Варшаві заявлять про домовленості щодо розв'язання проблеми,

– сказав Рейтерович.

Він додав, що проблему з блокуванням кордону польський уряд має найперше вирішувати всередині своєї країни. Адже питання не в Україні, а в польських фермерах, які мають великі претензії до уряду. Варто лише згадати провокатора, який закликав Владіміра Путіна "розібратися з Україною, ЄС і польським урядом". Цей факт лише підтверджує, що блокування кордону – внутрішня польська проблема.

Тож, фермерам краще робити так, як роблять, наприклад, фермери в Іспанії. Вони не блокують кордон з Португалією, Францією, а їдуть у Мадрид, в інші великі міста, де розташовані відділи профільних міністерств, і там страйкують. Вони вимагають рішень найперше від своєї влади.

А ми, на жаль, бачимо, що польський уряд боїться брати на себе таку відповідальність і розбиратися з цими питаннями,

– зауважив політолог.

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