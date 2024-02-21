Проте, як розповів 24 Каналу боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець, треба визнати, що в кожному суспільстві є не лише ті, хто хочуть нашої перемоги, а й та частина, яка намагається "тягати каштани із вогнища". Саме вони розпочали обмежене блокування для українських перевізників, яке може перерости в повноцінну блокаду усіх пунктів сполучення, зокрема залізничного.

Цікаво Блокування кордонів: урок для України із захисту національних інтересів на шляху до ЄС

Польські мітингарі вже не вперше нападають на український транспорт: спочатку висипали зерно з вантажівок, а нещодавно дійшли до залізничних вагонів – це вже навіть не справа моралі, а кримінальний злочин. У цій ситуації є кілька запитань:

Чому польські правоохоронні органи спостерігають за цією ситуацією та не протидіють відвертим нападам на приватне майно громадян? Чому вони дозволяють перекривати державний кордон між Україною та Польщею?

Де в цій ситуації дії польського уряду? Якщо з попереднім урядом більш-менш все було зрозумілим, то з новим очільником Дональдом Туском є багато невизначеностей. Прем'єр говорив, що при ньому все зміниться, що ситуація виправиться за лічені дні, але зрушень досі немає. Чи означає це, що уряд Туска мовчки спостерігатиме за злочинами, які відбуваються на їхньому кордоні, або, можливо, він підтримає активістів?

Чому український уряд дотепер не вжив симетричних заходів щодо польського експорту? Якщо у такий спосіб блокується будь-яке сполучення, якщо закривається шлях військовим вантажам, які йдуть в Україну, якщо не дають виїжджати жінкам із дітьми – це створює гуманітарну катастрофу, що можна назвати прямою диверсією, яка має обчислення. Кожний день блокади обходиться в мільйони доларів, а тижні – в десятки – сотні мільйонів доларів.

Коли буде поданий позов до уряду Польщі? Вони несуть відповідальність за безпечне транспортування своїми коридорами цих вантажів, за які їм платять наші західні союзники,

– наголосив Березовець.

Чи готові поляки до війни з росіянами

Політолог зазначив, що Польща заробила мільярди євро на тому, що стала країною-транзитером: побудувала величезні склади, створила тисячі робочих місць, забезпечила своїх громадян зарплатами та пенсіями завдяки Україні. Тому що всі вантажі транспортувалися за згодою польського уряду, які самі того захотіли. На перевезенні хотіли заробити й інші країни, але їм не дали такої змоги.

Польща отримала ексклюзивні можливості, на яких заробила чималі кошти. І це зараз така подяка від польського уряду щодо України? Зрозуміло, що протестувальникам легше боротися з мирними жінками, дітьми та блокувати військові вантажі. А як щодо того, щоб почати воювати з Росією у випадку, якщо Україна зазнає поразки у цій війні.

До мітингарів у мене питань нема, ними мають займатися компетентні органи. У мене питання до польських урядовців: їх теж влаштовує перспектива, що Польщі доведеться воювати з Росією на своїй території або на території країн Балтії громадянам з польським паспортом? Таке цілком імовірно. Уже було 3 поділи Польщі, вони готові до 4 поділу?

– наголосив боєць ЗСУ.

Можна констатувати політичну імпотентність польських правоохоронних органів та відсутність стратегічного бачення з боку польської влади. Знову-таки виникає запитання до українського керівництва: чому немає відповідей щодо консультацій з Польщею? Якщо поляки не готові сідати за стіл переговорів, повідомте українцям. Тоді стане зрозумілим, що відбувається саботаж на найвищому рівні.

Чому мовчить Єврокомісія

Ситуація без винятку стосується кожного громадянина України, тому що коли блокуються військові вантажі та не дають виїжджати біженцям – це стає загрозою для національної безпеки. Потрібні адекватні та симетричні відповіді відносно дій Польщі: якщо польська влада потурає мітингарям, потрібно відповідати взаємно аж до повної заборони експорту. У магазинах не повинна продаватися польська продукція.

Вантажі абсолютно легально рухалися до інших держав ЄС – Литви, Німеччини тощо. Чому вони дозволяють порушувати священне право приватної власності? Крім того, де реакція Єврокомісії, коли країна-член ЄС зухвало порушує правила?

– підкреслив Тарас Березовець.

"Ми підписали угоду. Ми тепер кандидати в члени ЄС. Ми невдовзі будемо користуватися рівно ж такими правами як і Польща. Європейці мають нас розглядати винятково через призму "Україна – майбутній член Європейського Союзу". Тож, це порушення всіх можливих правил торгівлі й переміщення громадян. Я не розумію, чому немає жорсткої реакції з боку Єврокомісії", – резюмував боєць ЗСУ.

Блокада на польському кордоні: останні новини