Росія хоче спричинити голод у світі: британська депутатка про блокаду українських портів

Росія може створити глобальну продовольчу кризу через блокаду українських портів. Окрім нищення логістики, російські окупанти навмисно атакують цивільних фермерів під час роботи у полях.

Про це в ефірі 24 Каналу заявила членкиня британського парламенту Рейчел Гілмер. За її словами, Росія атакує не лише портову інфраструктуру Одеси, а й прикордонні зони поблизу Молдови та Румунії. Також російські військові влаштовують полювання безпосередньо на українських фермерів, щоб зірвати аграрне виробництво.

Загострення глобальної продовольчої кризи

Представниця Великої Британії підкреслила, що світова проблема продовольчої бідності існувала й раніше, однак війна лише висвітлює та поглиблює її.

Вона нагадала про ключове значення України для світової продовольчої безпеки. Не дарма нашу державу називають "житницею Європи".

Під час візиту та спілкування з аграріями і місцевими громадами політикиня відзначила виняткову мужність українців.

"З того, що я побачила, спілкуючись із фермерами та громадами, в Україні на полях працюють найкращі та найхоробріші люди. Вони подбають про вас", – наголосила Гілмер.

Британська депутатка розкритикувала Росію через блокаду українських портів