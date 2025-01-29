Відтак, журналісти почали аналізувати, де Україна може брати снаряди до БМ-27 "Ураган". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Де Україна може брати снаряди до "Ураганів"

У сюжеті АрміяTV розповіли, що на озброєнні 40-ї артилерійської бригади є РСЗВ "Ураган". За допомогою цієї системи українські захисники завдають ударів по ворогу. У репортажі показали, як "Ураган" завдає ударів по різних цілях, а також стали відомі деталі, що саме з цієї РСЗВ українські захисники знищили один з командних пунктів ворога.

У публічному просторі рідко фігурує інформація про БМ-27 "Ураган", тому виникає питання, де Україна може брати дефіцитні 220-мм снаряди до установки. Журналісти порталу Defence Express наголосили, що сама країна-агресорка має проблеми зі снарядами до "Ураганів". За даними The Military Balance 2024, Росія на початок 2024 року мала у строю 220 БМ-27 "Ураган" та аж 550 таких систем на консервації.

"Судячи з усього, настільки невисокі темпи зняття зі зберігання "Ураганів" пов'язані саме із рівнем дефіциту 220-мм реактивних снарядів до цих систем", – пишуть на порталі.

У відкритих даних також вдалося знайти, що у 2023 році Росія змогла виготовити лише 2800 снарядів до РСЗВ "Ураган". На 2024 рік ворог планував виготовити 14 тисяч боєприпасів. Крім того, на озброєнні російської армії є також модернізована установка "Ураган-М1", яка може використовувати як 220-мм снаряди, так і 300-мм.

Загалом, "Ураган" є на озброєнні небагатьох країн. Окрім самої Росії, ці установки є в:

Туркменістан – 60 одиниць;

Узбекистан – 48 одиниць;

Білорусь – 36 одиниць;

Молдова – 11 одиниць;

Еритрея – 9 одиниць

Киргизія – 6 одиниць;

Ангола та Гвінея – по 3 одиниці.

Теоретично, із цього переліку можна винести за дужку Білорусь, країни Центральної Азії та Еритрею як країни, що лояльні Кремлю. Але й навіть з поправкою на це виглядає так, що джерела зовнішніх поставок реактивних 220-мм снарядів до БМ-27 "Ураган" можуть виглядати максимально екзотично, та бути в найбільш неочікуваних куточках земної кулі. Або ж буквально поряд, по сусідству,

– резюмує портал.

Водночас слід зауважити, що у 2022 році українським захисникам вдалося знайти склад ракет до "Ураганів". Тоді у мережі також з'явилася світлина зі знайденими снарядами.