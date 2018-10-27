Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто став чемпіоном України у парному форматі змагань з стронгмену

У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 27.10 – у Трускавці на Закарпатті відбулася зустріч українських стронгменів на парному чемпіонаті України.

8 пар змагаються у дуетах, набираючи бали разом.

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Богатирі подолали 5 важких вправ.

Першою вправою – це "Арм-овер-арм". Чоловіки повинні були протягнути вантажівку вагою 14,5 тонн на відстань 20 метрів за канат в упорі сидячи.

Найкращий результат показала команда "Львів-1" – Кордіяко та Климко, які впоралися за 15:84 секунди.



Перша естафета

Друга вправа – естафета, яка складається з трьох етапів. Перший: щит "Шилд" потрібно пронести на відстань 20 метрів, потім повернутися та передати естафету своєму напарнику, який на плечах будде нести коромисла "супер йок" вагою 375 кілограмів.Потім вони 5 разів повинні перекантувати колесо вагою 360 кілограмів. На цю вправу відводиться 90 секунд.

Найкраще з перепонами впоралася знову команда "Львів-1" – Кордіяко та Климко. Вони пройшли випробування за 50 секунд.



Друга естафета

Третя вправа – "Лог-ліфт". Богатирі повинні підняти колоду з паралельними ручками всередині та зафіксувати її у фінальному положені. Найсильнішими тут виявилися команда "Чернівців" – Олександр Кочергін та Андрій Бурштин.



Третя естафета

Четверта вправа – "Тімбєр-кєрі". Чоловіки повинні були пронести колодязь вагою 330 кілограмів на відстань 40 метрів. Найшвидшими тут була київська команда "Київ Whirl" – Олексій Новіков та Павло Гайша.



Четверта естафета

П'ята вправа – "Кард ліфт". Тут на пару хлопці повинні підняти машину, яка за технічним паспортом важить 1200 кілограмів. Проте на їхні руки припадатиме 600 кілограмів. За 1 хвилину їм треба підняти та зафіксувати у випрямленому положені як можна більшу кількість разів.

Найсильнішими тут була знову київська команда "Київ Whirl" – Олексій Новіков та Павло Гайша.



П'ята естафета

Бронзову нагороду змагання отримала команда "Львова-1" – Кордіяко та Климко.

Друге місце – команда "Чернівців" – Олександр Кочергін та Андрій Бурштин.

Перше місце – київська команда "Київ Whirl" – Олексій Новіков та Павло Гайша.