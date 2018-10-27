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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто став чемпіоном України у парному форматі змагань з стронгмену

      Богатирі. Стронгмен-шоу 162 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 27.10 – у Трускавці на Закарпатті відбулася зустріч українських стронгменів на парному чемпіонаті України.

      8 пар змагаються у дуетах, набираючи бали разом.

      Читайте також: Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто виборов потужну перемогу на етапі Кубка України

      Богатирі подолали 5 важких вправ.

      Першою вправою – це "Арм-овер-арм". Чоловіки повинні були протягнути вантажівку вагою 14,5 тонн на відстань 20 метрів за канат в упорі сидячи.

      Найкращий результат показала команда "Львів-1" – Кордіяко та Климко, які впоралися за 15:84 секунди.


      Перша естафета

      Друга вправа – естафета, яка складається з трьох етапів. Перший: щит "Шилд" потрібно пронести на відстань 20 метрів, потім повернутися та передати естафету своєму напарнику, який на плечах будде нести коромисла "супер йок" вагою 375 кілограмів.Потім вони 5 разів повинні перекантувати колесо вагою 360 кілограмів. На цю вправу відводиться 90 секунд.

      Найкраще з перепонами впоралася знову команда "Львів-1" – Кордіяко та Климко. Вони пройшли випробування за 50 секунд.


      Друга естафета

      Третя вправа – "Лог-ліфт". Богатирі повинні підняти колоду з паралельними ручками всередині та зафіксувати її у фінальному положені. Найсильнішими тут виявилися команда "Чернівців" – Олександр Кочергін та Андрій Бурштин.


      Третя естафета

      Четверта вправа – "Тімбєр-кєрі". Чоловіки повинні були пронести колодязь вагою 330 кілограмів на відстань 40 метрів. Найшвидшими тут була київська команда "Київ Whirl" – Олексій Новіков та Павло Гайша.


      Четверта естафета

      П'ята вправа – "Кард ліфт". Тут на пару хлопці повинні підняти машину, яка за технічним паспортом важить 1200 кілограмів. Проте на їхні руки припадатиме 600 кілограмів. За 1 хвилину їм треба підняти та зафіксувати у випрямленому положені як можна більшу кількість разів.

      Найсильнішими тут була знову київська команда "Київ Whirl" – Олексій Новіков та Павло Гайша.


      П'ята естафета

      Бронзову нагороду змагання отримала команда "Львова-1" – Кордіяко та Климко.

      Друге місце – команда "Чернівців" – Олександр Кочергін та Андрій Бурштин.

      Перше місце – київська команда "Київ Whirl" – Олексій Новіков та Павло Гайша.

      Теги: Богатирі. Стронгмен-шоу Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 27 жовтня
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