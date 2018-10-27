Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто стал чемпионом Украины в парном формате соревнований по стронгмену

В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 27.10 – в Трускавце на Закарпатье состоялась встреча украинских стронгменов на парном чемпионате Украины.

8 пар соревнуются в дуэтах, набирая баллы вместе.

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Богатыри преодолели 5 тяжелых упражнений.

Первое упражнение – это "Арм-овер-арм". Мужчины должны были протянуть грузовик весом 14,5 тонн на расстояние 20 метров за канат в упоре сидя.

Лучший результат показала команда "Львов-1" - Кордияко и Климко, которые справились за 15: 84 секунды.



Первая эстафета

Второе упражнение – эстафета, которая состоит из трех этапов. Первый: щит "Шилд" нужно пронести на расстояние 20 метров, потом вернуться и передать эстафету своему напарнику, который на плечах будут нести коромысла "супер йок" весом 375 килограммов. Потом они 5 раз должны перекантовать колесо весом 360 килограммов. На это упражнение отводится 90 секунд.

Лучше всего с преградами справилась снова команда "Львов-1" - Кордияко и Климко. Они прошли испытания за 50 секунд.



Вторая эстафета

Третье упражнение "Лог – лифт". Богатыри должны поднять бревно с параллельными ручками внутри и зафиксировать его в финальном положении. Сильнейшими здесь оказалась команда "Черновцы" – Александр Кочергин и Андрей Бурштын.



Третья эстафета

Четвертое упражнение - "Тимбер-Керри". Мужчины должны были пронести колодец весом 330 кг на расстояние 40 метров. Самыми быстрыми здесь была киевская команда "Киев Whirl" – Алексей Новиков и Павел Гайша.



Четвертая эстафета

Пятое упражнение – "Кард лифт". Здесь на пару ребята должны поднять машину, которая по техническому паспорту весит 1200 килограммов. Однако на их руки будет приходиться 600 килограммов. За 1 минуту им надо поднять и зафиксировать в выпрямленном положении как можно большее количество раз.

Сильнейшими здесь была снова киевская команда "Киев Whirl" – Алексей Новиков и Павел Гайша.



Пятая эстафета

Бронзовую награду соревнования получила команда "Львова-1" - Кордияко и Климко.

Второе место – команда "Черновцов" - Александр Кочергин и Андрей Бурштын.

Первое место – киевская команда "Киев Whirl" – Алексей Новиков и Павел Гайша.