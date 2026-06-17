23-річний льотчик і випробувач "Антонова": що відомо про пілотів, які загинули у авіатрощі

На Хмельниччині ввечері 16 червня розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М. На жаль, екіпаж літака загинув. Одним із пілотів був старший лейтенант Богдан Бабенко. Йому було всього 23 роки. Його напарник – досвідчений випробувач "Антонова" майор Богдан Загорулько.

24 Канал зібрав усю відому наразі інформацію про льотчиків, які розбилися в авіатрощі.

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Що відомо про загиблого молодого пілота Бабенка?

Про 23-річного хлопця розповів міський голова Богодухова Володимир Бєлий. Богдан Олександрович Бабенко народився в Богодухові Харківської області. "Ще з дитинства він вирішив, що його місія – захищати рідну землю та тримати мирне небо", – написав мер Богодухова.

Навчаючись у ліцеї №3, він упевнено йшов до своєї мрії: спочатку – військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Богдан був із тих, хто обирає шлях воїна не за обставинами, а за покликом серця,

– підкреслив Бєлий.

Хлопець був єдиним сином у сім'ї. Він служив на посаді штурмана 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька", – написав міський голова й висловив співчуття рідним і близьким загиблого.



Богдан Бабенко / Фото зі сторінки мера Богодухова

Що відомо про досвідченого льотчика Загорулька?

Другим льотчиком, який загинув у авіатрощі, став майор Загорулько Богдан Григорович. Про його загибель повідомив авіаційний експерт і журналіст Анатолій Уваренко.

У вічний політ пішов, на мою думку, один з найкращих льотчиків-випробовувачів "Антонова" Богдан Загорулько,

– написав журналіст.

Багато хто знав його завдяки показовим польотам на модернізованому транспортному літаку Ан-32RE, під час яких він виконував складні елементи вищого пілотажу.

Уваренко зазначив, що особливу популярність пілот здобув завдяки виконанню фігури "бочка" на індійському Ан-32RE. Після початку повномасштабної війни Загорулько залишився в Україні та вступив до лав Повітряних сил ЗСУ.



Богдан Загорулько / Фото зі сторінки Анатолія Уваренка

Пілот опановував фронтовий бомбардувальник Су-24М і долучився до виконання бойових завдань із захисту держави. Анатолій Уваренко наголосив, що завжди поважав Богдана Загорулька як висококласного пілота і людину, відзначаючи його шанобливе ставлення до технічного персоналу.

Наразі ДБР взялося за розслідування падіння літака. Попередньо, інцидент кваліфікують за частиною 2 статті 416 ККУ. Мовиться про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Літак розбився на межі Шепетівського-Полонського району близько 19-ї вечора. Тоді місцеві почули потужний вибух.