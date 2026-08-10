У Болгарії прогриміли вибухи на військовому заводі

На військовому заводі в селі Беліца поблизу болгарської Трявни 10 серпня прогриміла серія потужних вибухів. Після цього над територією підприємства здійнялися великі клуби диму.

Про це повідомляє "БНТ".

Що відомо про інцидент?

За попередньою інформацією, на території військового підприємства загорілася вантажівка. Після цього пожежа виникла в одному зі складів боєприпасів, що й могло спричинити серію вибухів.

Водночас болгарські служби поки не називають остаточної причини займання. Представники місцевої влади наголошують, що всі обставини події мають встановити під час подальших слідчих дій.

Вибухову хвилю відчули навіть на відстані понад 15 кілометрів від місця інциденту. Місцеві жителі повідомляли, що через силу вибуху в будинках тремтіли вікна та меблі.

Після цього із району військового заводу евакуювали близько 300 людей, які працювали на підприємстві. Болгарські рятувальники, поліція та представники місцевої влади працюють на місці події.

Найважливіша інформація на цей момент полягає в тому, що евакуйовано близько 300 людей, які працюють у цьому цеху заводу. Усі евакуйовані, немає постраждалих, немає жертв,

– заявила губернатор Габровської області Крістіна Сидорова.

Через значне задимлення та можливе забруднення повітря місцева влада закликала мешканців прилеглих населених пунктів дотримуватися заходів безпеки. Зокрема, людей просять зачинити вікна, не виходити на вулицю без необхідності та за можливості використовувати захисні маски.

Мер Трявни Денчо Мінев повідомив, що район навколо заводу залишається перекритим, а до місця події направили пожежні та поліцейські підрозділи.

Інформую всіх мешканців муніципалітету Трявна, що внаслідок займання вантажівки сталися вибухи в частині складів заводу з виробництва боєприпасів у селі Беліца. Буде активована національна система BG-ALERT щодо небезпеки. До встановлення точних причин аварії доступ до зони заборонено,

– заявив мер.

Окремо до району направили фахівців Регіональної інспекції з охорони навколишнього середовища та водних ресурсів Велико-Тирново. Вони мають провести вимірювання якості повітря та визначити рівень можливого забруднення після пожежі та вибухів.

Наразі офіційно не повідомляється про будь-який зовнішній вплив на підприємство. Так само немає підтверджень, що вибухи були результатом навмисної атаки: болгарські служби розглядають подію як аварійну ситуацію та встановлюють її причини.

Нагадаємо, нещодавно невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії та впав на території країни. Апарат вибухнув приблизно за 1000 метрів від болгарської компресорної станції Трансбалканського газопроводу. Після вибуху місце події оточили силовики та екстрені служби. За словами прем'єр-міністра Болгарії Румена Радева, люди не постраждали, а будівлі та інфраструктура не були пошкоджені.