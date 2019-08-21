23:14
21 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лоботомія Поклонської. Макрон – заручник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:35, сьогодні
      Вєсті.UA: "Слуга народу" захопила посади. В "Голосу" пропав апетит
      Вєсті.UA
      21:13, сьогодні
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги КРЫМский бандеровец
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      КРЫМский бандеровец

      "Больная" медицина, убитый Херсонес и в Украину за паспортом: новости Крымнаша

      564
      До 15 ноября обустроят КПВВ "Каланчак" и "Чонгар"
      До 15 ноября обустроят КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" / Фото из открытых источников

      Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Росія закінчиться тоді, коли голодний бульдозерист розчавить останнього гусака"

      1. Российские пропаганды из "Коммерсанта" опубликовали информацию о том, что военнопленные украинские моряки до конца августа должны вернуться в Украину. Информация якобы получена от близкого к переговорам по обмену источника.

      моряки
      Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа

      2. Пятеро украинских политзаключенных, осужденных в российских судах по сфабрикованным делам, могут быть в ближайшее время выданы на Родину для отбывания наказания, сообщили пропагандоны "Интерфакса", ссылаясь на близкий к переговорному процессу источник. Возможно, речь идет о Балухе, Кольченко, Грибе, Карпюке и Клыхе. Всех их ранее вывезли из колоний, где они находились.

      3. В т.н. "Кировском районном суде" Крыма 20 августа состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Дилявера Гафарова по обвинению в участии в "Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана".

      4. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия экипажа большого десантного корабля "Ямал" ЧФ рф в операции по захвату Крыма. В перечне кораблей россии, привлеченных к агрессии против Украины в 2014 году, который обнародовала военная прокуратура Украины, это судно пока не было указано, поэтому исследование имеет свою актуальность.

      5. В горах Крыма оккупанты проводят военно-террористические учения по блокированию и уничтожению условного противника, которым может стать каждый. А до оккупации в горах Крыма можно было спокойно гулять и наслаждаться единением с природой.

      крим
      Российские военные учения в Крыму

      6. До 15 ноября планируется обустроить КПВВ "Каланчак" и "Чонгар". Тут появятся центры предоставления админуслуг, что облегчит жителям оккупации жизнь и пощекочет нервы оккупантам, которые все время безуспешно пугают "зверствами хунты".

      кпвв
      КПВВ "Чонгар"

      7. Актуальные вопросы на крымских пабликах:

      "Хочу получить украинский гражданский паспорт (на момент 2014 г. не успела получить, в связи с не достижением 16 лет). Имеется только свидетельство о рождении. Есть ли те, кто столкнулся с подобной проблемой и ездил в Херсон делать паспорт? Отпишитесь, пожалуйста, в комменты!"

      Ответы: "(Пишет очень упоротый ватник, участвует во всех шабашах оккупантов) Желательно там и остаться с тем же паспортом", "Ехал в Херсон с родителями с этой же целью. Из оригиналов у меня на руках было только свидетельство о рождении. У родителей должны быть действующие украинские паспорта. Я поехал и все нормально сделал", "Не, необязательно, чтобы сейчас у родителей был паспорт", "Самое интересное, что севастопольцы массово выезжают в Херсон за получением укр. документов", "В Чаплынку едь, проблем нет, все делают", "Была такая же проблема. Взял копии паспортов родителей и поехал с этим всем в Ростов. Сделал там новый загранпаспорт биометрический. С ним уже поехал в Украину".

      8. Немного о пользе санкций, которых никто не боится: "Подскажите, плиз, как заказывать с Джума в Керчь? Анон".

      Ответы: "Никак", "Никак, Пандао и Али вам в помощь!", "Али с Крымом не дружит", "За мост переезжайте и заказывайте, что хотите".

      9. Так гардемарины восторгаются тем, во что превратила говень сакральный украинский Херсонес:

      "К чему эти подсветки? Ведь выгоняют из Херсонеса в 20, а темнеет летом в 21. Кому и что не видно в пустом Херсонесе?", "Это для инопланетян. Чтобы им из космоса лучше видны были эти потрясные усовершенствования", "Кошмар наяву!", "А плитку и бордюры менять будут раз в сезон? Кошмар какой-то", "Бл*ть, а Херсонес-то где? Ненавижу ушлепков, уничтожающих Севастополь!!!", "Ужас! Все делают хуже – к чему ни прикасаются", "Не хватает заборов и колючей проволоки!", "Будет, еще не вечер", "Пикет организуйте. А чего здесь-то страдаете?? Кто вас слышит?", "Ужас! Где Херсонес?!", "Видимо, скоро от Херсонеса ничего не останется", "Суки, все изгадили!"

      10. Кизяк Борис Яремко рассказал о подготовке к фестивалю джаза в оккупированном Коктебеле:

      "Вот и приближается фестиваль джаза в Коктебеле! Однако поселок не готов. Горы мусора, отвратительно плохо убирается набережная! Министр "уничтожения курортов" Волченко и Валентина Прохоренко с раннего утра на ногах! Бегают, нервничают, требуют наведения порядка! А работать некому! Может, сами возьмут метлы? Сократили штат. Осталось всего два водителя и четыре дворника. А раньше в сезон их было в разные годы 10-12-16 человек! А вы все молчите! Значит, все нравится! Что происходит в Коктебеле?"

      11. Живу в условиях и реалиях рашки. Уровень медицины после начала оккупации упал ниже дна. Цены на лекарства явно выше украинских – об этом говорят постоянные передачи лекарств из Херсонской области, не говоря о том, что качество лекарств не соответствует украинским аналогам.

      12. Россиянцы – очень странный народ: жалуются, что в Крыму дорого, плохая инфраструктура, негативное отношение со стороны местных, но прут сюда "на ПМЖ" эшелонами. Если так и продолжится, то скоро мы будем здесь в гостях.

      P.S. "Росія закінчиться тоді, коли голодний бульдозерист розчавить останнього гусака, банку шпротів і головку швейцарского сиру!". Кто знает, может, эти слова одного из наших крымчан станут пророческими?

      Читайте предыдущий дайджест: Море с "экзотическим" запахом, вооруженные гости и рашистский Диснейленд: новости Крымнаша

      blog_ava
      В Росії прокоментували чутки про звільнення полонених українців
      сьогодні
      6967
      Автор: КРЫМский бандеровец
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Публікації Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: КРЫМский бандеровец
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть
      сьогодні , 22:30 Последствия взрыва в Северодвинске: что скрывает российская власть
      Іван Яковина 618
      Головні новини 21 серпня: коли оголосять нового прем’єра, звільнення полонених, Путін у G8
      сьогодні , 22:23 Головні новини 21 серпня: коли оголосять нового прем’єра, звільнення полонених, Путін у G8
      1109
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      сьогодні , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      854
      "Больная" медицина, убитый Херсонес и в Украину за паспортом: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 "Больная" медицина, убитый Херсонес и в Украину за паспортом: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 564
      Чому з приходом незалежності в Україну зайшов олігархат та що чекає на українську економіку далі
      сьогодні , 21:30 Чому з приходом незалежності в Україну зайшов олігархат та що чекає на українську економіку далі
      Антон Голобородько 456
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук