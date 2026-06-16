Росія втратила понад 70% бомбардувальників Ту-22М3 з початку війни, – Defense Express

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 24 бомбардувальники Ту-22М3 – включно з 12, знищеними під час операції "Павутина" у 2025 році, та ще одним, який нещодавно розбився в Іркутській області.

Про це пише видання Defense Express.

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Скільки бомбардувальників Ту-22М3 насправді залишилося у Росії?

Уже втретє з 2022 року в Іркутській області розбився Ту-22М3.

Зверніть увагу! 15 червня під час навчального польоту розбився бомбардувальник Ту-22М3. Аварія сталася поблизу міста Свірськ. За попередньою інформацією, екіпажу вдалося успішно катапультуватися, усі пілоти вижили.

Станом на лютий 2025 року в Росії налічували 55 таких бомбардувальників, але відтоді втрачено ще 14 – тож на озброєнні може залишатися не більше 41.

З 41 бомбардувальника, що формально залишається на озброєні, чимала частина непридатна для експлуатації або розібрана на запчастини.

Проте за даними голови ОП Кирила Буданова, у 2023 році Росія мала лише 27 справних Ту-22М3, що означає: на початок повномасштабного вторгнення їх було не більше 34 одиниць.

За оцінками експертів, зараз може працювати до 10 одиниць. Тобто Росія могла втратити понад 70% боєздатного парку Ту-22М3.

Відновити ці втрати неможливо, бо виробництво припинено ще у 1993 році, а запас запчастин вкрай обмежений. На думку авіаекспертів, єдине, що може зробити Росія – це добудовувати поодинокі Ту-22М3М з радянських фюзеляжних заділів, що не може суттєво змінити ситуацію.

Що ще відомо про стан авіації в Росії?

Російські авіакомпанії продовжують підтримувати експлуатацію західного авіапарку переважно шляхом "канібалізації" літаків та паралельного імпорту запчастин. Станом на жовтень 2025 року в активі 76 компаній перебувало 1088 придатних до польотів суден, тоді як на початок 2022 року парк літаків західного виробництва налічував від 1500 до 1800 одиниць.

Власне виробництво в Росії не здатне покрити дефіцит авіатехніки. За період з 2022 року по 2025 роки було випущено лише 13 літаків, з яких 12 – моделі Superjet, а один – Tu-214, який не використовується для пасажирських перевезень.