У Великій Британії шукають заміну чинному прем'єр-міністру Борису Джонсону. Консерватори не задоволені стратегією політика у декількох важливих питаннях.

Посаду глави уряду Великобританії може обійняти Ріші Сунак, який є міністром фінансів. Таку інформацію оприлюднило видання Bloomberg.

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У публікації йдеться, що консерваторів не влаштовує стратегія Джонсона щодо боротьби з пандемією COVID-19. Також вони не задоволені тим, що переговори про торговельну угоду з Європейським Союзом зайшли в глухий кут.

Довідка. 23 червня 2016 року у Великій Британії провели референдум щодо виходу з Європейського Союзу. 51,9% британців підтримали Brexit. Країна остаточно вийшла з ЄС 31 січня 2020 року. Перед тим Brexit схвалила Рада ЄС письмовою процедурою.

Зважаючи на такий розвиток подій, Ріші Сунак вже провів декілька переговорів з політиками, які в майбутньому можуть підтримати саме його кандидатуру на посаду глави уряду. За даними Bloomberg, Сунак також почав запрошувати консерваторів на сніданки у власний офіс, що розташований поблизу штаб-квартири чинного прем'єр-міністра. Там, як зазначено у публікації, він критикує помилки уряду Джонсона та цікавиться ситуацією на округах.



Ріші Сунак / Фото AFP

Також Bloomberg повідомляє, що саме консерватори визначатимуть, коли відбудуться наступні вибори та запропонують двох кандидатів. Вони змагатимуться за посаду під час загальнонаціонального голосування партії.