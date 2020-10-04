Європейський Союз та Великобританія продовжать переговори щодо Brexit. Це дасть змогу вирішити питання про умови торгівлі з 2021 року. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон та глава виконавчого органу ЄС Урсула фон дер Ляєн 3 жовтня 2020 року домовилися про зустріч.

На ній представники сторін підпишуть угоду, яка у майбутньому стане "міцною опорою для стратегічних відносин між ЄС та Великобританією". Про це повідомили на офіційному сайті Європейської комісії.

До теми Частині Британії загрожує нестача харчів: Джонсон звинуватив ЄС у погрозах блокадою

Коли підпишуть угоду

Європейський Союз заявив, що домовленість треба підписати до кінця жовтня 2020 року, найпізніше, до перших днів листопада. Це потрібно для того, аби залишити достатньо часу для затвердження країнами спільноти. Воно триватиме до кінця цього року.

За останні тижні ми досягли прогресу. Але залишаються суттєві прогалини: наприклад, в галузі рибальства, у рівних можливостях та управлінні,

– йдеться у спільній заяві.

Лідери доручили своїм представникам переговорів щодо Brexit Мішелю Барньє та Девіду Фросту інтенсивно працювати, щоб "спробувати заповнити прогалини у торговельних відносинах".

Що таке Brexit? Цим терміном називають процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу, який розпочався 4 роки тому. 31 січня 2020 року Британія вийшла з ЄС.

Переговори щодо Brexit: що відомо