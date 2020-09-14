Європейський Союз погрожує Великій Британії продовольчою блокадою – про це заявив прем'єр уряду Об'єднаного Королівства Борис Джонсон. Мовляв, дії ЄС загрожують економічній та територіальній цілісності його країни.

Про погрози з боку ЄС Борис Джонсон написав у статті для Daily Telegraph, яка вийшла друком 12 вересня. Розповіли про скандал у виданні DW.

Лише тиждень тому Прем'єр Британії пригрозив ЄС завершенням переговорів без угоди по Brexit

У чому прем'єр Британії звинувачує Євросоюз

Євросоюз, мовляв, погрожує "зупинити перевезення харчових продуктів із Великої Британії до Північної Ірландії", і це на додачу до мит на імпорт із Великої Британії до Північної Ірландії.

Джонсон каже: блокада однієї з частин Об'єднаного Королівства (тобто, Північної Ірландії) загрожує "знищенням економічної й територіальної цілісності" країни в цілому.

Він вважає, що таким чином, ЄС хоче посилити своє "крайнє тлумачення" угоди про Північну Ірландію.

Водночас офіційний представник ЄС на переговорах по Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не відмовляється внести Велику Британію до переліку третіх країн для імпорту продовольства:

Просто треба вивчити усі "правила в країні, серед яких і правила імпорту", і цю умову застосовують до всіх країн зі списку.