У Британії готові завершити переговори про Brexit без угоди з ЄС
Уряд Великої Британії готовий піти з переговорів щодо Brexit, не уклавши торгівельну угоду з Євросоюзом. У Британії заявили, що розглядали такий варіант ще раніше.
Велика Британія повністю готова до торгівлі з ЄС і без угоди. Про це заявив головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост в інтерв'ю The Mail on Sunday.
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Яка позиція Великої Британії
Фрост запевнив, що країна не буде накладати вето на свої закони. Британець наголосив: бажання отримати контроль над грошима і справами країни "не повинно викликати суперечок".
Ось що значить бути незалежною країною, це те, за що голосував британський народ, і це те, що станеться в кінці року. Я не думаю, що ми цього взагалі боїмося. Ми хочемо повернути собі владу контролювати наші кордони, і це найголовніше,
– зазначив Фрост.
Британський уряд "повністю готовий" до торгівлі з ЄС без формальної угоди. За словами Фроста, це означатиме податки на експорт та митні перевірки.
Що кажуть в ЄС
Колега Фроста з ЄС, дипломат Мішель Барньє приїде до Британії 8 вересня для наступного етапу переговорів. Аби звершити будь-яку угоду, сторони мають кілька тижнів. Угода повинна набрати чинності до 31 грудня 2020 року.
Напередодні президент Європейської ради Шарль Мішель виявляв впевненість, що ЄС і Британія укладуть угоду про майбутні відносини після Brexit.
Що відомо про вихід Великої Британії з ЄС
- 23 червня 2016 року у Великій Британії провели референдум щодо виходу з ЄС. 51,9% британців підтримали Brexit.
- Велика Британія остаточно вийшла з Європейського Союзу 31 січня 2020 року.
- Перед тим Brexit письмовою процедурою остаточно схвалила Рада ЄС.
- Протягом перехідного періоду Велика Британія залишається учасником внутрішнього ринку ЄС та митного союзу. Однак сторони повинні домовитись про укладення торговельної угоди.