Уряд Великої Британії готовий піти з переговорів щодо Brexit, не уклавши торгівельну угоду з Євросоюзом. У Британії заявили, що розглядали такий варіант ще раніше.

Велика Британія повністю готова до торгівлі з ЄС і без угоди. Про це заявив головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост в інтерв'ю The Mail on Sunday.

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Яка позиція Великої Британії

Фрост запевнив, що країна не буде накладати вето на свої закони. Британець наголосив: бажання отримати контроль над грошима і справами країни "не повинно викликати суперечок".

Ось що значить бути незалежною країною, це те, за що голосував британський народ, і це те, що станеться в кінці року. Я не думаю, що ми цього взагалі боїмося. Ми хочемо повернути собі владу контролювати наші кордони, і це найголовніше,

– зазначив Фрост.

Британський уряд "повністю готовий" до торгівлі з ЄС без формальної угоди. За словами Фроста, це означатиме податки на експорт та митні перевірки.

Що кажуть в ЄС

Колега Фроста з ЄС, дипломат Мішель Барньє приїде до Британії 8 вересня для наступного етапу переговорів. Аби звершити будь-яку угоду, сторони мають кілька тижнів. Угода повинна набрати чинності до 31 грудня 2020 року.

Напередодні президент Європейської ради Шарль Мішель виявляв впевненість, що ЄС і Британія укладуть угоду про майбутні відносини після Brexit.

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