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      "Бориспільський експрес" виконує графік на 99,6%

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      "Бориспільський експрес"
      "Бориспільський експрес" / ukranews.com

      Кожен експрес Київ–Бориспіль щодня проходить технічне обслуговування.

      Про це повідомив виконуючий обов'язки директора філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" Роман Веприцький в інтерв'ю програмі "Час" на "5 каналі", передає видання "Факти".

      Веприцький звернув увагу на статистику по виконанню графіка "Бориспільським експресом": "На сьогодні наш рухомий склад виконує графік на 99,6%. Це означає, що від 100% кількості рейсів в 99,6% випадків ми потрапляємо в графік без порушень часу. Це цілком європейський рівень, тому що, наприклад, в Австрії 97%. На сьогодні виконано більше трьох тисяч рейсів за два місяці".

      Він також зазначив, що з метою забезпечення високих показників надійності довелося повністю змінити організацію виробничих процесів. У локомотивному депо для обслуговування експресів створили окремий цех, який відповідає європейським стандартам. Працівники цеху пройшли спеціальне навчання, закуплено нове обладнання, верстати, інструментарій. Щодня кожен "Бориспільський експрес" проходить технічне обслуговування.

      За його словами, на лінії одночасно працюють три експреса, а два в цей час проходять технічне обслуговування (ТО). Більш складне ТО кожен експрес проходить після 800, 1600, 4000 мотогодин. При цьому їх проводять представники фірми-виробника під контролем українських інженерів.

      "Завдяки сучасній організації виробничих процесів ми забезпечимо високу якість, надійність і комфорт для користувачів столичного мегаполісу", підкреслив Веприцький.

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      Теги: Новини Києва Укрзалізниця Новини Борисполя
      Джерело: 24 Канал
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