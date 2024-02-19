Зокрема, у бригаді зазначали, що за весь період воїни 47 ОМБр відбили три фази наступу російських окупантів, не даючи ворогу просунутися в районі Степового та Очеретиного. Втрати ворога у їхній зоні відповідальності склали понад 7 тисяч особового складу.

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Останніми покинули коксохім

Повідомляється, що бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу.

Без втрат! Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку,

– мовиться у повідомленні воїнів.

З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися.

Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах,

– зауважили у бригаді.

Зокрема, українські захисники додали, що кожен боєць протягом усіх чотирьох місяців чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок.

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Інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках.

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