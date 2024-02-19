Зокрема, у бригаді зазначали, що за весь період воїни 47 ОМБр відбили три фази наступу російських окупантів, не даючи ворогу просунутися в районі Степового та Очеретиного. Втрати ворога у їхній зоні відповідальності склали понад 7 тисяч особового складу.
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Останніми покинули коксохім
Повідомляється, що бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу.
Без втрат! Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку,
– мовиться у повідомленні воїнів.
З кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися.
Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах,
– зауважили у бригаді.
Зокрема, українські захисники додали, що кожен боєць протягом усіх чотирьох місяців чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок.
Бійці 47 бригади останніми покинули Авдіївський коксохім: дивіться відео
Інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках.
Окупанти розпилювали на території коксохіму смог та фосфорні снаряди: що відомо
- Захисники 3-ї окремої штурмової бригади розповіли, що російські загарбники активно використовували фосфорні снаряди, від яких відбувалося загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджувався всією територією заводу.
- За їхніми словами, на вищезгаданій території фіксувалося по 60 авіаційних бомб – удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.
- Однак попри це, українські підрозділи продовжували гідно протистояти противнику, вести оборону та завдавати ворогу рекордних втрат.
- Як розповів командир 2-го механізованого батальйону, ворог умисно запалив цистерни з мазутом які зберігалися на Авдіївському коксохімічному заводі. Вітер та тиск постійно змінювався, тому цей дим затягнув всю територію навколо об'єкта.
- Повідомлялося, що під час горіння ця отруйна речовина має вкрай тяжкі наслідки для здоровʼя та навіть життя наших бійців. Випадки отруєння серед особового складу постійно зростали.