В частности, в бригаде отмечали, что за весь период воины 47 ОМБр отбили три фазы наступления российских оккупантов, не давая врагу продвинуться в районе Степового и Очеретино. Потери врага в их зоне ответственности составили более 7 тысяч личного состава.

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Последними покинули коксохим

Сообщается, что бойцы 25 отдельного штурмового батальона 47 бригады после четырех месяцев обороны последними вышли из Авдеевского коксохимического завода.

Без потерь! Командование бригады сделало все возможное, чтобы уберечь наших воинов, обеспечив мощную огневую поддержку,

– говорится в сообщении воинов.

С конца октября 2023 года оккупанты не оставляли попыток захватить предприятие. Мясными штурмами они лезли к забору, но там и останавливались.

Наши экипажи Брэдли, операторы FPV-дронов, пехота перемалывали врагов в беспрецедентных масштабах,

– отметили в бригаде.

В частности, украинские защитники добавили, что каждый боец в течение всех четырех месяцев честно, достойно и мужественно выполнял свой долг.

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Другие подразделения 47 ОМБр продолжают держать оборону на определенных направлениях.

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