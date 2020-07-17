Все крутиться навколо осіб на білбордах і в роликах. Але справжні гравці на виборах мера Києва ніде не світяться.

Спросите Ермака

"Я просто не знаю, хто такий пан Комарницький, чесно кажучи, відверто. Далі, якщо я не знаю, то значить він не може бути "смотрящим" від Офісу."

Обратите внимание! Кто может занять место Кличко?

Так вчера Зеленский ответил на вопрос о куме Ермака, спонсоре-партнере Тищенко и просто чуваке, который доит Киев на миллиарды последние годы – Денисе Комарницком.



Денис Комарницкий был членом "молодой команды" космического мэра Киева Леонида Черновецкого

Даже если предположить, что Зеленскому и вправду неизвестно это имя, то можно спросить Ермака. Он близенько и дружаню своего точно прекрасно знает. Или заехать среди ночи в "Велюр" и спросить своего депутата Тищенко...

Но цитата всесторонне прекрасная. Не поймешь, то ли смеяться с того, что Зеленский не знает, что у него в соседних кабинетах, то ли просить список утвержденных смотрящих, о которых он в курсе...

Верещук против Кличко: кого уже можна поздравлять?

Ладно, я не о том хотел сказать.

После победы Верещук на праймериз у меня лента поздравляет Кличко с победой. И скорее всего так оно и будет.

Драма в том, что поздравлять с победой надо опять все того же Комарницкого. Который при Кличко вытянул из города миллиарды гривен на свои "прокладки". Подольско-Воскресенский мост, Укрбуд, свои "типакоммунальные" предприятия, свои чиновники и депутаты горсовета, строительный беспредел – это все с разных ракурсов история Комарницкого и денег Черновецкого.

Почему бы его не поздравить?

И нет, это текст не о Кличко. Те, кто на самом деле устанавливают в Киеве правила – отлично раскладывают яйца по корзинам. Так что и при победе кандидата от "Слуги народа" поздравления летели бы к этим же персонажам. Потому что скажи, кто твой Ермак и я скажу, сколько ты спилишь-купишь-застроишь при его мэре.

Чтобы избежать дихотомии Кличко-Ермак, у кандидата от БЮТ – те же спонсоры, Пальчевского окормляет другое крыло этой же группы.

Выборы без выбора как такого. Если говорить про основных кандидатов.

Справедливости ради, нет доказательств, что Кличко дает эти чертям пылесосить городской бюджет чтобы с этого прикурить денег. (А зачем тогда? А политика.) В то время как остальные выкуплены пучком с вершками и корешками.

Но "городской казне плевать на эти нюансы, милорд".

Все крутится вокруг лиц на бигбордах и в роликах (ну, кроме Тищенко, там все вокруг жопы). Но настоящие игроки в этих выборах нигде не светятся. И никому медийно не интересны. И поэтому город проиграет эти выборы, кто бы не сел в кресло мэра.

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Чтобы победил город, нужно говорить не о Кличко, Верещук, Тищенко, Пальчевском. А о Столаре, Комарницком, Черновецком, Ваврише. А потом и о том, где вкопаны их деньги.

А потом и о правилах (реальных, а не протокольных), по которым город живет. А потом и о том, как эти правила менять. И о том, что нам нужны прокуратура нормальная, СБУ рабочее и суды честные. И проблемы Киева не отделить от проблем страны...

Но все упрется в "скучно", "непонятно", "кто все эти люди", "смотритетищенкотрясетжопой", "смотритекличкосказалписька".

Расследование о Комарницком. Покажите Зеленскому, что ли.