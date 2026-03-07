"Всередині розкол": через що запекло сперечається іранське керівництво

В Ірані після загибелі духовного лідера розгорнулася боротьба за владу, яка оголила серйозні суперечності всередині режиму. Під час спроби обрати нового рахбара конфлікт між різними групами впливу лише загострився.

Політтехнолог Аббас Галлямов в ефірі 24 Каналу заявив, що всередині іранської еліти з'явилися ознаки глибокого розколу. За його словами, одна з недавніх подій яскраво показала, наскільки складною стала ситуація у верхівці режиму.

Дивіться також Україна не приймає ультиматумів від Угорщини щодо відновлення "Дружби", – МЗС

Суперечка навколо наступника духовного лідера

Події навколо спроби обрати нового духовного лідера Ірану показали серйозні суперечності всередині керівництва країни. Після загибелі рахбара зібралася Асамблея експертів – орган із 88 шиїтських богословів, який має визначити нового духовного керівника держави. Саме під час цієї процедури й стало очевидно, що єдності серед впливових релігійних діячів немає.

Про ступінь внутрішнього розколу дуже яскраво свідчить історія, яка буквально зараз розгортається на наших очах,

– наголосив Галлямов.

Він пояснив, що суперечка виникла навколо кандидатури Моджтаби Хаменеї, сина попереднього духовного лідера. Частина членів Асамблеї експертів виступила проти його обрання, вказуючи на недостатній релігійний статус кандидата. За їхніми словами, конституція Ірану передбачає, що рахбаром має бути один із найавторитетніших шиїтських богословів.

Вони кажуть: як ми можемо обрати людину, яка навіть не має статусу аятоли, не кажучи вже про найвищий релігійний ранг,

– зазначив він.

За словами Галлямова, додаткове невдоволення викликає і політичний аспект ситуації. Частина духовенства побоюється, що обрання сина попереднього лідера виглядатиме як передача влади у спадок, що суперечить принципам, на яких будувалася Ісламська республіка після революції 1979 року. Саме на цьому тлі суперечки між різними групами впливу в іранській еліті стали відкритими.

Нагадаємо: після спільної операції США та Ізраїлю 28 лютого Іран підтвердив загибель верховного лідера Алі Хаменеї, оголосив траур і пообіцяв помсту. У країні очікують складний період перерозподілу влади в межах теократичної системи, де ключову роль відіграє рахбар та Корпус вартових ісламської революції.

Спроба обрати нового лідера зірвалася

Після загибелі духовного лідера Асамблея експертів намагалася швидко обрати нового рахбара. Засідання зібрали у Тегерані, однак у цей момент ізраїльський удар по будівлі, де проходила зустріч, фактично зірвав обговорення. За його словами, частина членів асамблеї загинула, а сама процедура опинилася під питанням.

Ізраїль завдав удару по будівлі, де зібралася Асамблея експертів у Тегерані, і частина експертів загинула,

– пояснив Галлямов.

Він зазначив, що після цього керівництво асамблеї спробувало продовжити процес дистанційно. Було організовано онлайн-засідання, однак саме під час цієї дискусії частина богословів відкрито виступила проти кандидатури Моджтаби Хаменеї. За словами Галлямова, дискусія ставала дедалі гострішою.

Коли керівництво асамблеї побачило, що заперечень стає все більше, вони вирішили швидко припинити дискусію і перейти до голосування,

– зазначив він.

У момент, коли почалася процедура голосування, трансляція засідання раптово обірвалася через новий ракетний удар. Після цього частині членів асамблеї повідомили, що голоси нібито вже підраховані і переможцем став Моджтаба Хаменеї, однак не всі учасники погодилися з таким результатом.

Силовики намагаються дотиснути рішення

Після зриву голосування керівництво асамблеї намагалося будь-якою ціною довести процес до кінця. Було оголошено про нове засідання, однак перед ним на членів асамблеї почали активно тиснути представники силових структур. Йдеться насамперед про офіцерів Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

Уночі цих експертів почали обробляти офіцери КСІР, створюючи дуже напружену атмосферу,

– зазначив Галлямов.

За його словами, силовики намагалися переконати богословів не загострювати суперечки і підтримати запропоновану кандидатуру. Їм нагадували, що країна перебуває у стані війни і зараз, мовляв, не час для внутрішніх конфліктів.

Їм говорили: ворог біля воріт, зараз потрібно згуртуватися, а не сперечатися,

– пояснив він.

Водночас частина членів асамблеї сприйняла такі дії як прямий тиск. Декілька богословів заявили, що бойкотуватимуть засідання, якщо рішення нав'язуватимуть силою. У результаті ситуація із вибором нового духовного лідера фактично зависла, що лише підкреслює глибину суперечностей у керівництві Ірану.

Що відомо про ескалацію конфлікту навколо Ірану?