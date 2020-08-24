У 29-ту річницю незалежності України захисники привітали співгромадян. Командувачі Міноборони та Збройних сил наголосили, що підступні дії ворога не зламали українських бійців. Ба більше, військовослужбовці без вагань та страху стали на захист своєї батьківщини.

Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що за всі роки незалежності України відбулася велика кількість вагомих подій. Однак справжнім випробуванням для країни стали останні 6 років. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Таран підкреслив, що підступні дії Росії не зламали українців

Українські військовослужбовці без вагань та страху стали на захист своєї батьківщини. Зі зброєю в руках, мужньо відвойовуючи власні землі, вони відстоювали й продовжують виборювати права та свободи кожного громадянина України,

– зауважив Таран.

Він підкреслив, що Міноборони прикладає максимум зусиль для реформування українського війська, щоб Збройні сили були сучасними та сильними. Це дозволить якнайшвидше досягти потрібного рівня партнерства з НАТО.

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За словами головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, у цей день, як і століття тому, українці зі зброєю в руках відстоюють право на власну державність.

Боротися за свою державу – це найвища честь і обов’язок громадянина. Дякую всім, хто гідно його прийняв і самовіддано став на захист своєї землі,

– сказав Хомчак.

Як наголосив начальник генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук, у боротьбі за свою незалежність українці заплатили великою кров’ю, але ця боротьба не завершилась і сьогодні.

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