Мир настане, – парламентарі 12 країн світу згадали про агресію Росії проти України
Парламентарі 12 країн світу у 29 річницю незалежності України оприлюднили спільне звернення. У ньому вони закликали світ не забувати про російську агресію, що досі триває проти України.
Текст звернення оприлюднив заступник голови групи дружби з Україною у парламенті Британії Стюарт МакДональд у своєму твіттері.
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Парламентарі Європи, Австралії та Канади об’єднуються, щоб запевнити у солідарності та дружбі з українським народом у 29-ту річницю незалежності. Мир настане!
– мовиться у зверненні.
Хто підписав документ:
- Парламентарі Британії (МакДональда та 4 його колег);
- Парламентарі Німеччини;
- Парламентарі Швеції;
- Парламентарі Норвегії;
- Парламентарі Польщі;
- Парламентарі Латвії;
- Парламентарі Грузії;
- Парламентарі Молдови;
- Парламентарі Румунії;
- Парламентарі Португалії;
- Парламентарі Канади;
- Парламентарі Австралії.
Про що мовиться у зверненні:
- Його автори наголошують: Росія продовжує збройно порушувати територіальну цілісність України.
"Це ще одна країна на європейському континенті, чиї кордони намагаються змінити силою... Україна не повинна бути забутою у світі, де не бракує питань, що претендують на міжнародну увагу", – пишуть парламентарі.
- Вони також нагадують, що війна на Донбасі триває вже понад 6 років та забрала життя понад 13 тисяч людей, змусила покинути свої домівки понад 1,5 мільйона осіб.
- Також нагадують про збитий російським "Буком" рейс МН17, на борту якого загинули 298 громадян різних держав світу.
У День Незалежності України ми запевняємо у нашій дружбі з українським народом. Ми поновимо наші зусилля з підтримки України та її союзників задля досягнення миру,
– підсумовують у зверненні.
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