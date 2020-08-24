Парламентарі 12 країн світу у 29 річницю незалежності України оприлюднили спільне звернення. У ньому вони закликали світ не забувати про російську агресію, що досі триває проти України.

Текст звернення оприлюднив заступник голови групи дружби з Україною у парламенті Британії Стюарт МакДональд у своєму твіттері.

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Парламентарі Європи, Австралії та Канади об’єднуються, щоб запевнити у солідарності та дружбі з українським народом у 29-ту річницю незалежності. Мир настане!

– мовиться у зверненні.

Хто підписав документ:

Парламентарі Британії (МакДональда та 4 його колег);

Парламентарі Німеччини;

Парламентарі Швеції;

Парламентарі Норвегії;

Парламентарі Польщі;

Парламентарі Латвії;

Парламентарі Грузії;

Парламентарі Молдови;

Парламентарі Румунії;

Парламентарі Португалії;

Парламентарі Канади;

Парламентарі Австралії.

Parliamentarians from Europe, Australia and Canada join to reassert our solidarity and friendship with the citizens of Ukraine on their 29th Independence Day. Peace will come. pic.twitter.com/0k3dwzyRBg — Stewart McDonald MP (@StewartMcDonald) August 24, 2020

Про що мовиться у зверненні:

Його автори наголошують: Росія продовжує збройно порушувати територіальну цілісність України.

"Це ще одна країна на європейському континенті, чиї кордони намагаються змінити силою... Україна не повинна бути забутою у світі, де не бракує питань, що претендують на міжнародну увагу", – пишуть парламентарі.

Вони також нагадують, що війна на Донбасі триває вже понад 6 років та забрала життя понад 13 тисяч людей, змусила покинути свої домівки понад 1,5 мільйона осіб.

Також нагадують про збитий російським "Буком" рейс МН17, на борту якого загинули 298 громадян різних держав світу.

У День Незалежності України ми запевняємо у нашій дружбі з українським народом. Ми поновимо наші зусилля з підтримки України та її союзників задля досягнення миру,

– підсумовують у зверненні.

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