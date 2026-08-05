У ЗМІ писали, що Росія завдала удару по Бортницькій станції аерації: чи правда це

Мережею ширилася інформація про нічну атаку на один із важливих об'єктів критичної інфраструктури столиці. Йшлося про Бортницьку станцію аерації.

Проте у Генштабі спростували цю інформацію. Про це повідомив речник Дмитро Лиховій.

Що сказали у Генштабі?

Лиховій зазначив, що інформація про нібито ураження Бортницької станції аерації у Києві в ніч на 5 серпня не відповідає дійсності.

Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз – це фейк. Для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків,

– написав речник Генштабу.

Представник військового командування закликав громадян та медіа аналізувати подібну інформацію, задумуватись про те, кому вигідне її поширення та ретельніше перевіряти факти.

Що писали про удар по станції?

У середу, 5 серпня, співзасновник та очільник центру "Ейдос" Віктор Таран писав у власних соцмережах про нібито удар по Бортницькій станції аерації. Він розповідав, що якщо вона буде пошкоджена, то одним з наслідків стане проблема з каналізацією у столиці.

Також удари по станції можуть, за його словами, зашкодити водопостачанню половини країни нижче за течією. Серед міст, які можуть відчути це на собі Таран називав: Черкаси, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, Херсон та інші.

Ще однією загрозою, про яку писав політолог може стати спалах інфекційних захворювань, серед яких гепатит А, дизентерія та інші кишкові інфекції.

Що відомо про останні випадки фейкових новин?

Раніше, 26 липня, українські анонімні телеграм-канали масово поширювали непідтверджені повідомлення з адресами та вулицями, які нібито можуть стати цілями російських ударів. В Інституті масової інформації попередили, що такі дописи не мають офіційного підтвердження та лише сіють паніку.

Також після призначення Михайла Драпатого головкомом ЗСУ невідомі з фейкової сторінки у соцмережі X написали від нібито його імені про початок проведення аудиту в армії. Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у розмові з 24 Каналом прокоментував цю інформацію.