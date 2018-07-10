Борця за українську незалежність Левка Лук'яненка поховали на Байковому кладовищі

У вівторок, 10 липня, у Києві попрощалися із батьком відновлення української державності Левком Лук’яненком, який помер 7 липня після затяжної хвороби. Процесія розпочалася у Будинку Уряду та продовжилася у Володимирському соборі. На церемонію прощання прийшли тисячі українців. Поховали Левка Григоровича на Байковому кладовищі.

24 серпня, у День Незалежності України, йому б виповнилося 90 років.

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Окрім рідних та близьких, вшанували Левка Григоровича і перші особи держави Петро Порошенко, Володимир Гройсман, Андрій Парубій.



Українці прийшли віддати останню шану Левку Григоровичу Лук'яненку

Українці знають Левка Григоровича як людину, з руки якої народився "Акт проголошення незалежності України". Як дисидента і радянського політв'язня, засудженого до смертної кари за антирадянську діяльність.



Сотні українців покладають квіти та вінки на могилу Левка Лук'яненка

Побратими згадають його як людину світлу, духовну, але тверду у переконаннях і наполегливу.

У його особі ми маємо постать абсолютно унікальну. І не через те, що інші – менші. А через те, що він такий великий,

– сказав побратим Левка Лук'яненка Володимир Яворівський.

Левко Лук'яненко 27 років просидів у радянських в'язницях, а тому закликав до безкомпромісної боротьби з Москвою. Особливо боляче сприймав він новини про українців – політв'язнів Москви ХХІ століття.

Байковий цвинтар у Києві – останнє місце спочинку національного героя.