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Борця за українську незалежність Левка Лук'яненка поховали на Байковому кладовищі

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У вівторок, 10 липня, у Києві попрощалися із батьком відновлення української державності Левком Лук’яненком, який помер 7 липня після затяжної хвороби. Процесія розпочалася у Будинку Уряду та продовжилася у Володимирському соборі. На церемонію прощання прийшли тисячі українців. Поховали Левка Григоровича на Байковому кладовищі.

24 серпня, у День Незалежності України, йому б виповнилося 90 років.

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Окрім рідних та близьких, вшанували Левка Григоровича і перші особи держави Петро Порошенко, Володимир Гройсман, Андрій Парубій.

Похорон Левка Лук'яненка, Байкове кладовище, Київ
Українці прийшли віддати останню шану Левку Григоровичу Лук'яненку

Українці знають Левка Григоровича як людину, з руки якої народився "Акт проголошення незалежності України". Як дисидента і радянського політв'язня, засудженого до смертної кари за антирадянську діяльність.

Похорон Левка Лук'яненка, Байкове кладовище, Київ
Сотні українців покладають квіти та вінки на могилу Левка Лук'яненка

Побратими згадають його як людину світлу, духовну, але тверду у переконаннях і наполегливу.

У його особі ми маємо постать абсолютно унікальну. І не через те, що інші – менші. А через те, що він такий великий,
– сказав побратим Левка Лук'яненка Володимир Яворівський.

Левко Лук'яненко 27 років просидів у радянських в'язницях, а тому закликав до безкомпромісної боротьби з Москвою. Особливо боляче сприймав він новини про українців – політв'язнів Москви ХХІ століття.

Байковий цвинтар у Києві – останнє місце спочинку національного героя.

Автор: Леся Виговська
Теги: Новини України Новини Києва Левко Лук'яненко
Джерело: 24 канал
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