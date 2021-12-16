Все это при подстрекательстве Москвы. Запад призывает не совершать такой ошибки, ведь политический кризис, который разгорается в Боснии и Герцеговине, может привести к новому военному противостоянию на Балканах.

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Но Евросоюз может помочь избежать войны, приняв в свои ряды новых членов. Расширение ЕС уже сейчас называют жизненной необходимость и некоторые лидеры стран блока.

Автономию Республики Сербской хотят увеличить

Парламент Республики Сербской, одной из двух составных частей Боснии и Герцеговины, поддержал декларацию о написании отдельной конституции для региона. Такую идею предложил глава региона Милорад Додик.

Таким образом он пытается увеличить автономию Республики Сербской и отделить некоторые ее институты от остальной части страны.



Милорад Додик пытается увеличить автономию Республики Сербской / Фото Getty Images

Додик предлагает создать в Республике Сербской собственную армию, разделив ее с вооруженными силами остальной Боснии и Герцеговины. Точно также в новой конституции республики поступят с судебной системой, прокуратурой и даже налогами.

Додик заверяет, что новая конституция обеспечит боснийских сербов правами, которые у них были отобраны центральными властями Боснии и Герцеговины.

При этом он настаивает и на проблемах с армией. Мол, там преимущественно служат мусульмане, а потому боснийские сербы, которые исповедуют православие, просто не хотят идти туда служить.

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Здесь вкратце расскажу о политическом устройстве Боснии и Герцеговины. Дело в том, что страну населяют сразу 3 крупных этноса, которые при этом исповедуют разные религии.

Это хорваты, исповедующие католицизм, боснийцы – мусульманство и сербы, которые преимущественно православные. Долгое время это становилось очагом раздора внутри Боснии и в итоге привело к гражданской войне, которая началась в 1992 году.

Для решения конфликта и избежание подобного в будущем, были подписаны Дейтонские мирные соглашения. Cогласно этому договору, в Боснии и Герцеговине выбирают не одного главу государства, а сразу 3 членов коллективного органа управления, который называют Президиум.

Де-факто там избирают сразу 3 президентов, каждый из которых в равной степени представляет одну из этнических групп.

То есть Республика Сербская, которую возглавляет Милорад Додик, и без того обладает широкой автономией внутри страны и поэтому в Боснии и Герцеговине его предложение сочли полноценной попыткой отделения.

При этом Запад заявил, что это тупиковый путь и он может привести к возобновлению войны.

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Запад выступает против​

На Западе прямо говорят, что Додик своими действиями ведет всю страну к политической и экономической изоляции. При этом фактическое отделение Республики Сербской и создание собственной армии может подтолкнуть республику присоединиться к Сербии.

Запад категорически против этого, ведь в таком случае похожую попытку могут совершить и боснийские хорваты и дальше по цепочке это перекинется за пределы страны. Потому если Додика не остановить, Балканы могут снова погрузится в войну.

Почему это выгодно Путину

Россия наоборот поддерживает стремления Додика об отделении. При этом она совместно с Китаем блокирует назначение высокого представителя ООН по Боснии и Герцеговине в Совете безопасности организации. Цель такого представителя – не допустить разделение страны.

Таким образом Кремль вплетает политический кризис внутри Боснии и Герцеговины в своё противостояние с Западом.

Если Владимиру Путину это все же удастся и Республика Сербская примет новую, отдельную конституцию, Кремль полностью разрушит планы Боснии и Герцеговины о вступлении в НАТО и ЕС.

При этом Путину выгодно и возобновление войны на Балканах. Все потому, что России удастся отвлечь Европу и Запад в целом на решение нового балканского конфликта. Это позволит Москве пойти на очередную эскалацию против Украины.



Владимиру Путину выгодно и возобновление войны на Балканах / Фото Getty Images

Что может повлиять на ситуацию

Но и у Евросоюза есть свои рычаги для противодействия России. На сегодняшний день он далеко продвинулся на пути принятия в свои ряды Албании и Северной Македонии.

Единственным препятствием остается позиция Болгарии, которая имеет к Северным Македонцам этнические и языковые претензии.

Болгары настаивают, что Северная Македония должна признать, что вся их национальная идентичность и язык имеют болгарское происхождения. Однако все может измениться, ведь новая война в Европе не выгодна никому, кроме Путина.

Конечно, пока рано делать выводы о вступлении этих 2 стран, ведь все споры внутри блока еще не решены. Однако если Албания и Северная Македония все же станут членами ЕС, это может быть отличным сигналом для остальных Балканских стран.

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Ведь следующие на очереди уже Сербия и Черногории, а также и сама Босния и Герцеговина. Само по себе расширение ЕС и сможет показать Балканам, что в Брюсселе действительно заинтересованы этим регионом.

Вступление Сербии в ЕС полностью вывело бы эту страну из сферы влияния России. При этом Додику будет все сложнее объяснять, зачем боснийским сербам отказываться от перспективы членства в ЕС в обмен на политическую и экономическую изоляцию.