Ботулізм в Україні: причини, симптоми та профілактика

Ботулізм – важке токсичне інфекційне захворювання, в результаті якого вражається нервова система. Важка форма захворювання може призвести до летального результату. Після відносного затишшя в Україні зафіксували чергову жертву.

24 канал розповідає про причини і симптоми смертельної хвороби.

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Що таке ботулізм?

Ботулізм – хвороба, що виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи. Збудник Clostridium botulinum постійно існує в ґрунті, він утворює спори, надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів (витримують кип'ятіння протягом 5 годин і гинуть при 120° С через ЗО хвилин).

Бактерії містять одну з найсильніших у природі отрут – ботулотоксин. Його смертельна доза для людини складає усього лише 0,3 мкг. Зараження людини ботулізмом відбувається під час вживання продуктів тваринного і рослинного походження: забруднених клостридіями фруктів і овочів, неправильно консервованих продуктів, через ковбаси, шинку, копчену рибу.

Хвора людина небезпечна для навколишніх через виділення в зовнішнє середовище бактерії з фекаліями, блювотними масами. Потрапляючи до травного тракту ботулотоксин не руйнується ферментами, а всмоктується у кров і розноситься по організму, "осідаючи" у різних відділах нервової системи.

Зараження дорослої людини відбувається, як правило, через шлунково-кишковий тракт.

Ботулізм в Україні

Перші випадки захворювання ботулізмом у 2017 році було зафіксовано в Києві. Далі захворювання та летальні випадки фіксували у низці інших областей, зокрема, у Херсонській, Вінницькій, Запорізькій областях.

У 2018 році захворювання продовжує уражати українців. У січні занедужав чоловік з Львівської області. Також у Києві зафіксовано випадок захворювання на ботулізм – чоловік занедужав після вживання в'яленої риби. А смерть від ботулізму спіткала киянку 26 травня.

Ще одна проблема – в Україні немає сироватки від ботулізму. Окрім відсутності ліків, в Україні також повністю немає можливості самостійно виробляти сироватку від ботулізму.

Звідки йде інфекція?

Експерти запевняють, що відрізнити інфіковані продукти від якісних неможливо. У зоні ризику – в'ялена, копчена та солона риба, гриби домашнього консервування, м'ясні та рибні консерви і домашня ковбаса. В Україні випадки ботулізму спричинені в основному споживанням в'яленої риби.

Смертоносну рибу, від якої заразилися кияни у 2017 році, виготовили м. Світловодськ, Кіровоградської області, відправником рибної продукції є ТОВ "ЧУДО-ЮДО" (м. Світловодськ, Кіровоградської області). Продукція була придбана у гіпермаркетах "Караван", "Ашан" та супермаркеті "Мегамаркет". Власником підприємства є Антон Меркулов. Після споживання саме цієї риби люди захворіли ботулізмом. Медики настійно просять громадян утриматися від вживання в'яленої риби виробництва ФОП Меркулов А.В.

Чому в'ялена або сушена риба є небезпечною

Крім того, у селищі Градизьк працівники СБУ викрили потужну мережу браконьєрських бригад. Чоловіки постачали рибу, яка заразила ботулізмом щонайменше двох людей. Зловмисники виловлювали та переробляли рибу у брудних хлівах, гаражах і просто на вулиці. Окрім того, рибу приправляли шкідливими хімічними добавками. Небезпечну продукцію розвозили по всій Україні.

У Держпродспоживслужбі просять жителів не купувати в місцях стихійної торгівлі та на агропродовольчих ринках м'ясні та рибні продукти домашнього виготовлення.

Медики звертають увагу на те, що найчастіше збудник ботулізму в риб’ячих нутрощах, з яких токсин і проникає в м’ясо. Тому найнебезпечніше вживати м’ясо саме біля ребер та ікру, адже ці частини можуть бути найбільше уражені інфекцією.



Основним збудником ботулізму цього року є в'ялена та сушена риба

Симптоми ботулізму

Ботулізм вважається найнебезпечнішим токсичним інфекційним захворюванням. Він вражає нервову систему. А важка форма хвороби може призвести до летальних наслідків. Перші симптоми можуть з'явитись як через кілька годин після вживання, так і через 10 днів. Високої температури та нудоти, як правило, не буває. Хіба, якщо у продукті був ще супутній збудник.

Симптоматика розвивається зверху вниз. Людина починає погано бачити, двоїться в очах, не може читати дрібний шрифт, виникає сухість сльозових оболонок, а далі інші симптоми – м'язова слабкість, зникнення рефлексів аж до дихальних розладів,

– зауважила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

Ботулізм: основні симптоми:

нудота;

блювання;

характерний біль у животі;

рідке випорожнення без патологічних домішок;

порушення зору (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів);

спрага, сухість слизових оболонок;

розлад ковтання;

може змінитися тембр голосу;

сильний головний біль;

запаморочення;

безсоння;

загальна слабкість;

підвищення температури тіла;

відчуття нестачі повітря, тягар в грудній клітці.



Ботулізм в Україні: джерела та симптоми

Як лікувати ботулізм?

Медики радять при перших симптомах отруєння одразу звертатися до лікаря. У спеціалізованому відділенні використовують спеціальні сироватки (внутрішньом'язово) протягом 1-4 діб.

З огляду на те, що в шлунково-кишковому тракті спори ботулотоксину можуть перетворюватися у вегетативні форми, для їхнього знищення використовують антибіотики. При розладах дихання призначають штучну вентиляцію легень. Для кращого насичення крові киснем та підвищення захисних сил організму використовують гіпербаричну оксигенацію.

Однак, насправді лікувати нічим, бо сироватки від ботулізму в Україні немає вже три роки. Колишню російську сироватку Міністерство охорони здоров'я не сертифікувало, а решта завозиться нелегально. В Україні можна знайти незареєстровану сироватку від ботулізму, однак, за словами лікарів, коштує вона "шалені гроші".

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтрев'ю 24 Каналу пояснила, що в Україні існує проблема із забезпеченням населення сироватками від ботулізму, оскільки їхні виробники через малий попит не поспішають реєструвати в Україні ці лікарські засоби. Міністерство уже попросило ВООЗ та "Червоний Хрест" надати сироватку у вигляді гуманітарної допомоги.



Уляна Супрун пояснила ситуацію із сироватками від ботулізму

Профілактика ботулізму

Оскільки основною причиною виникнення ботулізму є вживання в їжу неякісно приготованих, зіпсованих продуктів, найголовнішою у профілактиці цього захворювання є роз'яснювальна робота серед населення щодо правил домашнього консервування овочів, фруктів, грибів, м'яса, щодо необхідності ретельного дотримання технології. Для руйнування ботулотоксину перед вживанням консервів доцільно прогрівати до 100°С протягом 30 хвилин.

В жодному випадку не можна вживати в їжу м'ясні та рибні консерви, якщо залізна банка роздута, деформована.

Для профілактики всім особам, що вживали разом із хворими на ботулізм інфіковані продукти, вводять сироватки типу А, В, Е (проти найбільш небезпечних для людини типів клостридій), і наглядають за ними протягом 10-12 днів.

Профілактика. Не їжте:

- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби

- м'ясних та грибних консерв

- консервів домашнього виробництва

- якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином

- якщо сумніваєтесь у якості продуктів

Що таке ботулізм – відео