Стрибок радіації у 80 разів: на Чернігівщині виявили російські боєприпаси зі збідненим ураном

СБУ повідомила про нові докази того, що Росія застосовує на Чернігівщині боєприпаси зі збідненим ураном. За даними слідчих, небезпечні елементи виявили в ударних дронах "Герань-2", які атакували область упродовж квітня – червня 2026 року.

Як повідомляє Служба безпеки України, контррозвідка та слідчі задокументували ще шість фактів використання таких боєприпасів. Під час огляду місць влучань і дослідження бойових частин дронів фахівці зафіксували багаторазове перевищення радіаційного фону.

Що відомо про застосування боєприпасів зі збідненим ураном?

За даними СБУ, ворог використовує радіоактивні елементи в ракетах Р-60М, які пристосував для застосування на своїх БпЛА. Під час радіологічного обстеження уламків і бойових частин безпілотників зафіксували перевищення природного фону у 80 разів.

Рівень гамма-випромінювання окремих уламків становив від 8,3 до 24 мікрозівертів за годину за допустимої санітарної норми 0,3. У СБУ наголошують, що така небезпека становить пряму загрозу здоров'ю людей і довкіллю.

За результатами ініційованої Службою безпеки експертизи встановлено, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як Уран-235 та Уран-238. Його наявність підтвердили дозиметричне обладнання та мобільний автоматизований радіологічний комплекс.

Небезпечні боєприпаси нейтралізували.

А за цими фактами слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Важливо! Служба безпеки вкотре закликала громадян бути обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. До них не можна наближатися, торкатися або переміщувати такі предмети, а про небезпечну знахідку слід одразу повідомляти за номерами гарячих ліній: СБУ – 1516, ДСНС – 101 або Нацполіції – 102.

До речі, "Флеш" попередив українців про нову небезпечну схему атак російськими дронами.

Ідеться про випадок, коли "Молнією" керували через "Герберу". За словами Бескрестнова, Росія намагається поєднувати дрони в тандем, щоб зробити атаки більш ефективними.