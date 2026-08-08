"Нас хотіли рознести": пам'яті "Золотаря" – матеріал Ukrainian Witness з Лиманського напрямку

Ukrainian Witness опублікував матеріал про бойову операцію підрозділу активних дій 23F3 бригади "Помста" на Лиманському напрямку. Завдяки розмовам з безпосередніми учасниками подій та унікальним кадрам з GoPro кореспондентці Тетяні Демух вдалося відтворити історію одного надважкого штурму.

Відео з історією бійця на псевдо "Золотар" з'явилося на ютуб-каналі Ukrainian Witness.

Яка історія подвигу "Золотаря" на фронті?

Командир підрозділу на псевдо "Фанат" отримав наказ зібрати дві групи та висунутися на ділянку, де закріпився ворог і вів спостереження. Серед тих, хто пішов на завдання, були досвідчені бійці – "Лис", "Мага" та Юрій на псевдо "Золотар".

Історія Юрія особлива – він уже воював у складі ЗСУ під час повномасштабного вторгнення, зазнав важкого поранення і втратив око. Йому встановили скляний протез і комісували.

Проте Юрій настільки хотів захищати країну, що переконав командування підрозділу і повернувся в стрій. Того дня за його діями з повітря, через камеру дрона, спостерігав двоюрідний брат – заступник начальника застави – "Ювелір".

Шлях до цілі складав понад 10 кілометрів пішки місцевістю, яка проглядалася противником. Ворожий розвідник помітив першу групу ще на підході, а коли вийшла друга – росіяни взяли її під повний вогневий контроль. Фактично, бійці прийшли туди, де їх вже чекали.

Те, що відбувалося далі, зафіксовано на відео – безперервні вибухи та важке дихання бійців. За словами "Фаната", росіяни запустили "карусель" FPV-дронів, зокрема, на оптоволокні. Бійці збивали один безпілотник, а на них вже летів наступний. Паралельно ворог "крив" групу з мінометів та артилерії.

Для бійця "Лиса" це був перший настільки щільний обстріл. Він зазнав осколкового поранення в ногу, але продовжив рухатися. У розпал бою, коли на групу летів черговий дрон, під час спроби збиття його помпову рушницю заклинило.

Тяжкого поранення зазнав боєць "Мага". Він зміг самостійно відкотитися та надати собі першу допомогу.

Під час відходу ворожий снаряд влучив у дерево поруч із бійцями. Осколок тяжко поранив у ногу Юрія ("Золотаря"), почалася сильна кровотеча. Побратими під безперервною атакою дронів наклали йому джгут і намагалися евакуювати, але Юрій зазнав ще одного поранення.

Розуміючи, що шансів вийти всім разом майже немає, Юрій зробив свій останній вибір: "Відтягуйтесь, я прикрию!"

Попри важкі поранення, він залишився один проти ворожих безпілотників, щоб дати побратимам шанс на порятунок. Юрій збивав дрони, поки міг тримати зброю. Він загинув, до останнього прикриваючи відхід групи.

"Ювелір" бачив цей останній бій свого брата наживо. "Мага" та "Лис" змогли дістатися укриття, звідки їх згодом евакуювали.

Юрію ("Золотарю") було 34 роки. Ворожі обстріли не дозволяли евакуювати тіло полеглого Героя. Зрештою, завдяки успішній місії за участю НРК, тіло Юрія вдалося забрати з поля бою.

Поховали Юрія в селищі Чинадієво Закарпатської області.

Повну версію репортажу дивіться на ютуб-каналі Ukrainian Witness