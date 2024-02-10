Про це 24 Каналу заявив ветеран війни та громадський діяч Олег Симороз, зауваживши, що українські військові тримаються. Він додав, що ворог має підсилення.

Дивіться також Росіяни можуть шалено тиснути найближчим часом: полковник ЗСУ в запасі назвав 4 напрямки

"У деяких місцях, між північними й південними околицями скорочується відстань. Вона вже складає менш як 5 кілометрів. Важка ситуація, але хлопці тримаються", – сказав Симороз.

Росіяни підсилені резервами. Росія кинула значні сили піхоти та артилерії, аби просуватися далі у житлову частину Авдіївки. Усе, аби відрізати та захопити цю територію.

Не треба недооцінювати цю частину фронту та цей населений пункт. Адже він важливий щодо Донецького напрямку для наших Збройних Сил,

– наголосив ветеран війни.

Чи має Авдіївка стратегічне значення

Авдіївка має стратегічне значення для Збройних Сил України. Адже саме звідти вони можуть бити по скупченнях ворога та його складах, перебивати з артилерії логістичні постачання окупантів у Донецьку. До того ж там сидить окупаційна "влада" так званої "ДНР".

"Мати вогневий контроль над цією територією – це важливо. Це вдавалося і вдається завдяки тому, що ми контролюємо Авдіївку. Якщо ми перестанемо контролювати Авдіївку, робити це буде важче, і певний вид озброєння відійде. Це стратегічно для нас", – сказав Симороз.

Політична історія для Путіна

У березні в Росії заплановані президентські вибори. Владіміру Путіну важливо зробити імідж "Наполеона". Тому, якщо на фронті у російської армії будуть проблеми, для нього це буде максимально невигідно та шкідливо. Тому країна-агресорка кинула максимальні засоби та резерви. Усе, аби виглядало так, що нібито "все добре і росіяни просуваються в Авдіївці".

"Це вже, в принципі, нездорова історія з тактичного боку. Цей напрямок Авдіївський – це справді політична історія для Путіна", зазначив громадський діяч.

Ситуація в Авдіївці