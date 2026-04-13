Росіяни окупували новий населений пункт на Запоріжжі, – DeepState
- Російські війська окупували село Мирне.
- Цей населений пункт розташований в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області.
Російські війська проводять наступальні дії на Запоріжжі. Зокрема, ворог намагається просуватися на Гуляйпільському напрямку.
На жаль, певних успіхів ворогові вдається досягати. Це випливає з оновленої мапи фронту від DeepState.
Яке село на Запоріжжі окупували росіяни?
Так, російські війська окупували село Мирне. Це населений пункт розташований у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області.
Мирне належить до Гуляйпільського напрямку фронту.
Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, Росія робить пріоритетом наступ на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, а не оборону від українських атак на Олександрівському напрямку.
Російське командування перекидає на південь підкріплення і навіть частину резервів, щоб:
- посилити наступ біля Гуляйполя;
- утримати просування в бік Оріхова;
- одночасно стримати українські контратаки біля Олександрівки.
Однак ці дії дають обмежений результат: росіяни мають лише невеликі просування біля Гуляйполя. Сили оборони місцями продовжують контратаки і повертають позиції.
За оцінкою українського військового оглядача Костянтина Машовця, російські війська на заході Запорізької області розтягнуті по фронту і перевантажені, навіть попри підсилення резервами.
Підрозділи 58-ї армії Росії одночасно діють у різних напрямках навколо Оріхова – на захід, північний захід і південний схід. Через це їм доводиться тримати фронт приблизно на 50 кілометрів. Аналітик зазначає, що через таке розпорошення сил окупанти не можуть ефективно виконувати всі завдання. Тому їхні невеликі просування роблять угруповання вразливим до українських контратак.
З 2 квітня росіяни раптово почали активно перекидати техніку з Донецького напрямку через Маріуполь у бік Запоріжжя. Великі колони техніки перевозили не з тилових полігонів, а гнали прямо з позицій на фронті. Експерт пояснив, що зараз немає явної активної фази боїв, яка б пояснювала таке термінове переміщення. Тому є два варіанти: або росіяни готуються до нових штурмів на окремих ділянках (зокрема Оріхівського напрямку) або змінюють свої плани і перегруповують сили.
Росіяни на окупованих територіях відпрацьовують пересування через газові труби, щоб у майбутньому використати це для наступу на Оріхівському напрямку. Про це розповів керівник Центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, труби фактично можуть виконувати роль "прихованих маршрутів": у них складніше помітити рух ворога, ніж на відкритій місцевості. Тому росіяни тренуються пересуватися такими комунікаціями, використовуючи макети труб і відпрацьовуючи логістику.
На Гуляйпільському напрямку росіяни посилили свої війська і готуються до нових штурмів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, сюди кілька тижнів тому перекинули 40-у бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. Вона вже брала участь у боях у районах кількох населених пунктів (зокрема Варварівки та Прилук) і зазнала втрат. Зараз ця бригада, ймовірно, перегруповується і готується до нових атак на півдні України. Також російське командування підтягує інші сили – підрозділи 5-ї армії, а також 55-ї і 120-ї дивізій. Вони проходять підготовку та доукомплектування на тимчасово окупованій Донеччині.