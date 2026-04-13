Росіяни окупували новий населений пункт на Запоріжжі, – DeepState

Російські війська проводять наступальні дії на Запоріжжі. Зокрема, ворог намагається просуватися на Гуляйпільському напрямку.

На жаль, певних успіхів ворогові вдається досягати. Це випливає з оновленої мапи фронту від DeepState.

Яке село на Запоріжжі окупували росіяни?

Так, російські війська окупували село Мирне. Це населений пункт розташований у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області.

Мирне належить до Гуляйпільського напрямку фронту.

Де розташоване Мирне, яке окупував ворог: дивіться на карті

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, Росія робить пріоритетом наступ на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, а не оборону від українських атак на Олександрівському напрямку.

Російське командування перекидає на південь підкріплення і навіть частину резервів, щоб:

посилити наступ біля Гуляйполя;

утримати просування в бік Оріхова;

одночасно стримати українські контратаки біля Олександрівки.

Однак ці дії дають обмежений результат: росіяни мають лише невеликі просування біля Гуляйполя. Сили оборони місцями продовжують контратаки і повертають позиції.

За оцінкою українського військового оглядача Костянтина Машовця, російські війська на заході Запорізької області розтягнуті по фронту і перевантажені, навіть попри підсилення резервами.

Підрозділи 58-ї армії Росії одночасно діють у різних напрямках навколо Оріхова – на захід, північний захід і південний схід. Через це їм доводиться тримати фронт приблизно на 50 кілометрів. Аналітик зазначає, що через таке розпорошення сил окупанти не можуть ефективно виконувати всі завдання. Тому їхні невеликі просування роблять угруповання вразливим до українських контратак.

