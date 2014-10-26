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      Бойко назвав вибори до ВР "найбільш бруднішими" за всю історію України

      2211 Читать новость на русском
      Юрій Бойко
      Юрій Бойко / 112.ua

      Лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко назвав позачергові парламентські вибори "найбільш брудними за всю історію України щодо опозиції".

      Про це повідомляє Радіо Свобода.

      Бойко також звернувся до членів виборчкомів із закликом "рахувати голоси по совісті".

      Крім цього заявив, що активістів "Опозиційного блоку" намагалися залякувати та переслідувати.

      Як відомо, згідно з екзит-полами, "Опозиційний блок" долає 5%-й бар'єр. Партії прогнозують від 9,9% до 6,6%.

      Теги: Новини політики Опозиційний блок Юрій Бойко Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 26 жовтня 2014
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