Бойко назвав вибори до ВР "найбільш бруднішими" за всю історію України

Лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко назвав позачергові парламентські вибори "найбільш брудними за всю історію України щодо опозиції".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Бойко також звернувся до членів виборчкомів із закликом "рахувати голоси по совісті".

Крім цього заявив, що активістів "Опозиційного блоку" намагалися залякувати та переслідувати.

Як відомо, згідно з екзит-полами, "Опозиційний блок" долає 5%-й бар'єр. Партії прогнозують від 9,9% до 6,6%.