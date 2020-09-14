Окупанти на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню, що триває від 27 липня. Так, вони тричі упродовж доби відкривали неприцільний вогонь поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Окрім того, ворог вирішив, що може зухвало відстежувати все, що відбувається на українських позиціях. Про порушення з боку російських найманців на Донбасі інформують у штабі ООС.

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Як окупанти порушують перемир’я:

Окупанти 14 вересня двічі стріляли з ручного протитанкового гранатомета в районі Авдіївки.

Біля Мар’їнки вони здійснили 3 черги зі стрілецької зброї та постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Всі ці ворожі вогневі провокації були неприцільними, тому воїни ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Спроба стеження

Ще одне порушення домовленостей було зафіксоване на Приазов’ї. Так, у районі населеного пункту Пищевик військові запримітили проліт ворожого безпілотника із перетином лінії розмежування.

Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання,

– додали у штабі ООС.

На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою.



Бойових втрат і поранень серед особового складу ООС немає.