Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів про те, чому попри перемир’я проросійські бойовики продовжують провокувати, стріляти та зривати домовленості. Він вважає, що такі їх дії не слід сприймати, як щось "надзвичайне".

Про це Леонід Кравчук розповів в інтерв’ю "Новому времени".

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Думати, що загострень не буде, поки ми не доб'ємося миру, це перебільшення. Поки люди зі зброєю стоять один проти одного, поки ми не добилися загального миру на всій території і не обрана нова влада на засадах демократії, доти будуть загострення і провокації. Ми маємо це розуміти,

– заявив він.

За словами Кравчука, тисячі найманців "з того боку" приїхали на Донбас заробляти гроші, беручи участь у війні. Відтак, – важко проконтролювати таку шалену кількість людей і таку територію.

"Візьмемо населений пункт Шуми. ОБСЄ у звіті від 5 вересня підтвердила відсутність з боку ЗСУ будь-яких порушень в період із 5 липня по 2 вересня. А в ОРДЛО кажуть, що це не так, були порушення. От вам на конкретному прикладі різні точки зору. Тому, коли люди зі зброєю стоять один проти одного – все можливе", – наголосив він.

Зараз, як каже Кравчук, головне завдання: досягти миру і "розвести цих людей жити в мирному просторі".

Окрім того, глава української делегації в ТКГ додав, що не всі хочуть, аби відбувалися важливі зустрічі по Донбасу. За його словами, є люди, що прийшли на Донбас, аби просто заробляти гроші, і для них війна оцінюється конкретними доларами або валютою. Він уточнив, що це його припущення, але документів, що могли б підтвердити це, він не має.