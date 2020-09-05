Луганські бойовики повідомили українську владу, що планують з січня 2021 року відмовитися від водопостачання з вільної території України. Одне з ключових питань – як тепер бути з боргом у близько 170 мільйонів гривень, що назбирався за час окупації.

Про плани бойовиків на відмову від водопостачання розповів голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у коментарі "Громадському".

До слова Ватажок донецьких бойовиків "офіційно" призначив обстріл українських позицій

Вода на окуповану частину Луганщини потрапляє через Попаснянський канал. Голова Луганської ВЦА повідомив, що наразі бойовики вже зменшили обсяги води, що відбирають з нього.

Тривають такі розмови на рівні тристоронньої контактної групи, що з січня (2021 року – 24 канал) вони можуть взагалі відмовитись,

– підкреслив Гайдай.

Він пояснив, що через відмову бойовиків від води з вільної частини України водоканал щомісяця недотримуватиме від 7 до 12 мільйонів гривень.

Як бути з боргом бойовиків

Питання майбутньої шкоди – це одне питання, а ось заборгованість, яка нині існує – це зовсім інше. Наразі бойовики за 6 років вже заборгували 170 мільйонів гривень. Питання про їхню компенсацію саме обговорюється в ТКГ.

"Ми наполягаємо на тому, що вони нам заборгували майже 170 мільйонів гривень, і у нас є документи, які підтверджують цю суму. Вони кажуть, що готові заплатити десь 87 мільйонів", – підкреслив Сергій Гайдай.

Очільник області припускає, що Україна може погодитися на ці 87 мільйонів гривень, але в домовленостях все одно пропишуть, що не погоджуються з цією сумою. Втім наразі незрозуміло, як це вплине на компенсацію решти грошей.

Попасна, звідки бойовикам постачають воду: карта