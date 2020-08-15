Протягом 14 серпня війська окупанта двічі влаштували провокації поблизу Авдіївки. Крім того, бойовики продовжують обладнання позицій у напрямку базування української армії.

На більшості ділянок відповідальності українських підрозділів 14 серпня обстрілів не зафіксували, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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Бійці ЗСУ дотримуються режиму припинення вогню та готові до адекватної реакції на ймовірні підступні дії противника.

Бойовики влаштовують провокації та обладнують позиції біля українських

Поблизу Авдіївки бойовики двічі стріляли зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю українським захисникам.

бойовики двічі стріляли зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю українським захисникам. Крім того, виявили факти інженерного обладнання позицій у сторону позицій підрозділів Об’єднаних сил біля Хутора Вільного з напрямку тимчасово окупованого Золотого-5 та Новгородського – з непідконтрольної Широкої Балки.

Загалом українські військові задокументували 4 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня ТКГ.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 15 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

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Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі почало діяти перемир'я. Бойовики хоч і обстрілюють українські позиції, проте їхні обстріли радше провокативні, аніж прицільні. На щастя, жоден з бійців ЗСУ не загинув та не зазнав травм. Однак за цей час все ж зафіксували кілька смертей серед українських військових.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу