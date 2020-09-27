З початку цієї доби, 27 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 4 рази обстріляли позиції українських військових. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

Російські бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Дослідне. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.

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Обстріли вчинили зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і підствольного гранатомета. Також зафіксували обстріли зі стрілецької зброї на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів. Поранень та втрат серед українських захисників немає.

Що відомо про режим тиші на Донбасі? 22 липня 2020 року в рамках переговорів у Тристоронній контактній групі сторони домовились про режим повного та всеосяжного припинення вогню. Перемир'я почало діяти з 27 липня, однак бойовики регулярно його порушують. Попри режим припинення вогню, вони збільшують мінні поля.

Крім цього, уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 10 гектарів території та передано на знищення 15 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 3 будинки. На 5 об'єктах роботи тривають.

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника",– ствердили у пресцентрі штабу ООС.