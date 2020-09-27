ОБСЄ зафіксувала російських бойовиків з пов'язками "СЦКК" на ділянках розведення: деталі
Бойовики російських збройних формувань із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" продовжують незаконно перебувати на ділянках розведення сил у Станиці Луганській, а також біля ділянки розведення в районі Золотого.
Поблизу блокпоста збройних формувань в районі Золотого команда СММ бачила 6 членів збройних формувань з нарукавними пов'язками "СЦКК". Про це повідомили у щоденному звіті спеціальної моніторингової місії в Україні ОБСЄ.
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Троє з членів формувань зайшли вглиб ділянки розведення приблизно на 350 метрів на північ від її південного краю і повернулися назад.
У межах ділянки розведення в районі Станиці Луганської спостерігачі бачили 2 членів збройних формувань (із нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між новим прольотом мосту біля Станиці Луганської та блокпостом збройних формувань південніше мосту,
– ствердили у звіті.
Патруль Місії вгледів 42 робітників, які за допомогою важкої будівельної техніки здійснювали роботи обабіч автошляху Т1316:
- засипали гравій;
- проводили вирівнювання поверхні;
- вели розкопувальні роботи для встановлення пластмасових труб.
Представники ОБСЄ запвнили, що бачили вочевидь озброєного чоловіка в одязі військового типу, який йшов дорогою з Петрівського до Вікторівки.
Окрім цього, спостерігачі зафіксували бойові броньовані машини в зоні безпеки з обох боків лінії зіткнення, зокрема в житлових районах Донецької та Луганської областей. Перебуваючи в 4 місцях поблизу ділянки розведення, команди Місії відзначили спокійну ситуацію.
ОБСЄ зафіксувала порушення
З 25 вересня 2020 року спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 24 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 4 таких порушення у Луганській області. Починаючи з 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала понад тисячу порушень режиму припинення вогню.
Перемир'я на Донбасі: що відомо
- 22 липня 2020 року в рамках переговорів у Тристоронній контактній групі домовились про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- Перемир'я почало діяти з 27 липня. Однак бойовики регулярно порушують його.
- Попри режим припинення вогню, проросійські бойовики збільшують мінні поля.