Активні обстріли та підрив українських воїнів: підсумки минулої доби на Донбасі
Упродовж доби 26 вересня бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. Попри це, українські воїни й надалі повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Про ситуацію на Донбасі станом на 7:30 27 вересня повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.
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Де били окупанти 26 вересня
- Неподалік Новолуганського – зі станкового автоматичного гранатомету.
- Біля Верхньоторецького – зі стрілецької зброї Водночас.
- Поблизу Авдіївки (вночі) – зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету.
На щастя, внаслідок бойових дій жодних втрат і поранень серед українських захисників немає.
Підрив на боєприпасі
Але без потерпілих все ж не обійшлося. У районі Оріхового внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої постраждали троє військовослужбовців. Усі вони пересувалися в межах взводного опорного пункту
У результаті воїни зазнали осколкових поранень різного ступеня важкості. Їх оперативно доправили до лікувального закладу, де надали необхідну медичну допомогу.
Яким був початок доби 27 вересня
- Українські військові зафіксували лише один факт порушення режиму припинення вогню збройні.
- Постріли зі станкового автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та підствольного гранатомету сталися неподалік Опитного.
- Це район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
- На щастя, ніхто з українських бійців не постраждав.
Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання та перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю,
– наголошують у штабі.
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Звіт пресцентру Об’єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на ранок 27 вересня: відео
Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу