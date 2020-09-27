Упродовж доби 26 вересня бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. Попри це, українські воїни й надалі повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:30 27 вересня повідомили у прес-центрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де били окупанти 26 вересня

Неподалік Новолуганського – зі станкового автоматичного гранатомету.

Біля Верхньоторецького – зі стрілецької зброї Водночас.

Поблизу Авдіївки (вночі) – зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету.

На щастя, внаслідок бойових дій жодних втрат і поранень серед українських захисників немає.

Підрив на боєприпасі

Але без потерпілих все ж не обійшлося. У районі Оріхового внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої постраждали троє військовослужбовців. Усі вони пересувалися в межах взводного опорного пункту

У результаті воїни зазнали осколкових поранень різного ступеня важкості. Їх оперативно доправили до лікувального закладу, де надали необхідну медичну допомогу.

Яким був початок доби 27 вересня

Українські військові зафіксували лише один факт порушення режиму припинення вогню збройні.

режиму припинення вогню збройні. Постріли зі станкового автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та підствольного гранатомету сталися неподалік Опитного.

сталися неподалік Опитного. Це район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

На щастя, ніхто з українських бійців не постраждав.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання та перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю,

– наголошують у штабі.

Як минула попередня доба Ситуація на Донбасі: ворог двічі порушив режим припинення вогню

Звіт пресцентру Об’єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на ранок 27 вересня: відео



Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу