Минулої доби, 25 вересня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Однак ворог не залишає спроб порушити режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки противник двічі відкривав вогонь у бік українських позицій.

Окупанти гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

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На щастя, бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року,

– мовиться у повідомленні.

Ситуація станом на ранок 26 вересня

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, пострілів з боку противника не зафіксовано.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і готові надати ворогу відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю.

Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, проросійські бойовики збільшують мінні поля на Донбасі. Окрім того, вони розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу