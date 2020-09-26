Ситуація на Донбасі: ворог двічі порушив режим припинення вогню
Минулої доби, 25 вересня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Однак ворог не залишає спроб порушити режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки противник двічі відкривав вогонь у бік українських позицій.
Окупанти гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Важливо Премії та жодних штрафів: у Міноборони переписали наказ про покарання за "вогонь у відповідь"
На щастя, бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.
Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року,
– мовиться у повідомленні.
Ситуація станом на ранок 26 вересня
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, пострілів з боку противника не зафіксовано.
Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і готові надати ворогу відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров'ю.