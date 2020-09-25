Набув чинності наказ Міністерства оборони, який запроваджує премії для військових, що стримують агресію Росії на Донбасі. Раніше проєкт схожого наказу оприлюднили в мережі. Він передбачав штрафи для військових, які відкриватимуть вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Про те, що 25 вересня набув чинності наказ Міноборони, повідомили у самому відомстві.

Раніше У Міноборони прив'язали премії військових в зоні ООС до дотримання перемир'я: документ

Наказ запроваджує виплати для військовослужбовців, які служать на Донбасі, починаючи з кінця липня 2020 року. На виплати за липень – серпень міністерство вже призначило 250 мільйонів гривень. До кінця року коштів для премій має вистачити.

Важливо! У Міноборони наголошують: наказ жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення, а будь-які його тлумачення (приміром, як запровадження штрафів – 24 канал) є "абсолютно маніпулятивними і політизованим".

У Раді пояснили ситуацію зі скандальним проєктом наказу

Тим часом представники Міноборони на засіданні Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки запевнили, що проєкт наказу №330, який нібито запроваджував штрафи для військових на Донбасі за відкриття вогню у відповідь, наразі скоригований.

Заступниця глави цього парламентського комітету Мар’яна Безугла пояснила ситуацію зі скандальним наказом.

Цього наказу взагалі не існує. Тобто, то був проєкт, ми теж мали застереження щодо нього, він не був зовсім коректним. Там переробили зовсім інший наказ. Ідея була закладена цілком зрозуміла, але сформульована, особливо в чернетці, яка потрапила на загал, некоректно. Зараз ситуація скоригована,

– пояснила вона.

За словами депутатки, на засіданні парламентарії висловили застереження, щоб надалі Міністерство оборони обов'язково радилось із профільним комітетом щодо будь-яких рішень, "які є глобальними і впливають на сприйняття громадян", щоб не було помилок навіть на етапі проєктування тих чи інших рішень.

Що відомо про скандал зі штрафами для військових: