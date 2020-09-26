Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Там президент відвідає військовослужбовців на передовій та проведе нараду щодо роботи Тристоронньої контактної групи.

Глава держави вже побував у базовому таборі Головного управління розвідки, повідомляє Офіс Президента.

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Він ознайомився, у яких умовах живуть українські захисники. Крім цього – пообідав у солдатській їдальні борщем та рисовою кашею. Стравами, якими годують військових, Зеленський залишися задоволений.



Зеленський вирушив у робочу поїздку в Донецьку область / Фото ОП

Також президент вручив військовим державні нагороди.

Ви всі для нас герої, несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров'я, наснаги та сили захищати нашу незалежність,

– так Зеленський звернувся до українських військових.

Зазначимо, що перед цим Зеленський відвідав Харківщину. Зранку 26 вересня він оглянув місце падіння літака АН-26 біля Чугуєва та поговорив з журналістами.

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