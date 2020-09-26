Зеленський приїхав на Донеччину та відвідав військових: що відомо
Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Там президент відвідає військовослужбовців на передовій та проведе нараду щодо роботи Тристоронньої контактної групи.
Глава держави вже побував у базовому таборі Головного управління розвідки, повідомляє Офіс Президента.
Читайте також Побоялися: росіяни в ТКГ відмовились від шоколаду, яким пригощала Україна
Він ознайомився, у яких умовах живуть українські захисники. Крім цього – пообідав у солдатській їдальні борщем та рисовою кашею. Стравами, якими годують військових, Зеленський залишися задоволений.
Зеленський вирушив у робочу поїздку в Донецьку область / Фото ОП
Також президент вручив військовим державні нагороди.
Ви всі для нас герої, несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров'я, наснаги та сили захищати нашу незалежність,
– так Зеленський звернувся до українських військових.
Зазначимо, що перед цим Зеленський відвідав Харківщину. Зранку 26 вересня він оглянув місце падіння літака АН-26 біля Чугуєва та поговорив з журналістами.
Ситуація на Донбасі: головне
- 25 вересня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Однак ворог не залишає спроб порушити режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки противник двічі відкривав вогонь у бік позицій ЗСУ.
- Від початку доби 26 вересня на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, пострілів з боку противника не зафіксовано.
- Попри режим припинення вогню, проросійські бойовики збільшують мінні поля на Донбасі. Окрім того, вони розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів.